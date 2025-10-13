黑色星期一、台積電大跌 小資族百億資金進場撿「 這兩檔零股」便宜

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受美股走勢影響，台股一度重挫隨後回穩。記者曾原信／攝影
台積電（2330）終於被部分投資人盼到大跌，買盤旋即進場，是小資族指標的零股交易，也見到買盤搶進元大台灣50（0050）及台積電，成交量分居盤中零股交易前兩位。

元大台灣50（0050）曾下跌到59.6元低點，跌幅約3.35%，多頭在盤中收復失地，午盤在60.6元附近，跌幅1.5%，累計成交量約1,430萬股，累計成交金額約85億元。台積電開盤就跌到1,390元，盤中未再見到股價到這低點，多數時間在1,410元上下起伏，跌幅約2%；投資人盤中持續買進台積電零股，午盤左右累積已成交425萬股，總成交金額在60億元以上。

群益投顧表示，元大台灣50ETF會居零股交易首位，關鍵在於持有台積電多且為市值型，再加上股價相對台積電低許多，更易獲小資族青睞，0050規模擴大會持續增加台積電持股。

投信表示，台積電10月16日舉行法說會，將是法人檢視台積電未來動向，以及AI、消費電子等未來趨勢的時候，以AI現階段需求仍有利台積電營運，篇利多消息機率還是較高，投資人被教育多次後，越來越敢在遇到台積電大跌時，進場買進股價已超過千元以上的台積電零股。

