不畏貿易戰 金寶、神達、大亞等外資挺的營收三成長股逆勢紅

儘管在台股休市期間美中關係再度緊張，但法人看好，市場對貿易戰消息鈍化，有長線保護短線的績優趨勢，拉回反而是上車機會，可留意外資由賣轉買且營收繳出三增的奇鋐（3017）、亞德客-KY（1590）、信驊（5274）等16檔，在籌碼面有法人買超支撐、基本面亮眼下，將成為抗跌甚至逆勢領漲的焦點。

10月以來外資在集中市場偏多操作，台新投顧副總經理黃文清指出，只要籌碼面持續偏多，這將有利行情發展，在沒轉向之前，外資動向是當前的操作依據。

在基本面，隨著進入營收密集公告期，部分9月營收成長股成為上周的盤面焦點，兆豐投顧董事長李秀利認為，營收成長行情並沒有完全反應完，整體而言，9月營收表現不錯，尤其在於AI族群上，也一如先前說的AI族群沒有淡旺季。

根據CMoney統計，截至11日，基本面寫下三成長（9月營收月成長、9月營收年成長、累計前九月營收成長股）、籌碼面10月以來外資由賣超轉為買超，按金額排序的前16檔為奇鋐43.19億元、神達（3706）33.53億元、亞德客-KY達23.69億元、精測（6510）16.25億元、信驊13.12億元、川湖（2059）11.65億元、台燿（6274）9.27億元、藥華藥（6446）7.91億元、勤誠（8210）7.3億元、博智（8155）4.00億元、巨有科技3.29億元、志強-KY達3.28億元、尖點（8021）3.04億元、金寶（2312）2.98億元、大亞（1609）2.95億元、世禾（3551）2.79億元。

奇鋐、神達、信驊、川湖、台燿、藥華藥、勤誠、博智、巨有科技、尖點、金寶、世禾的9月營收營運動能相當強勁，單月表現都紛紛改寫歷史新高，其中，金寶來到195.58億元、奇鋐衝上145.03億元、神達單月也突破百億元，來到100.25億元。

展望本周台股行情，綜合李秀利、黃文清、富邦投顧董事長陳奕光看法，後續事件發展需要持續關注，周一台股有2-4%的拉回可能，不排除回測月線的可能，預期下檔支撐可先留意26,000點至26,500點間，不過，國安基金宣布續留場內，看好台股仍有留200-300點的下影線有機會。

今（13）日包含神達、巨有科技、金寶、大亞、世禾等股價不僅抗跌，還逆勢上漲，其中，金寶受惠於記憶體報價上漲，帶動營運表現，今日盤中股價大漲近6%，成為萬綠中的一抹紅。