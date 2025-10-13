川普又 TACO 台股一度暴跌831點但跌幅收斂 法人：留意有基本面族群

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
受中國管制稀土出口，美國對中加徵100%新關稅影響，美股重挫，惟美國總統川普釋出川習會將照常舉行，美指期應聲反彈。台積電13日早盤跌破1400元，拖累台股早盤重挫逾800點後，最低達26470.44點，但隨後跌勢已漸收斂。中央社
上周五美股四大指數全面收黑，其中又以費半指數跌幅達6.3%最重，主要因美中貿易戰再起。因中國致函全球多國威脅對稀土元素與其他材料實施出口管制，美國總統川普指責中國，並宣布自11月1日起對中國進口商品加徵100%的新關稅。不過川普又釋出願意與中國大陸達成協議的訊號，美期指13日清晨隨即大幅反彈。

加權指數13日開盤即下殺開低，最低一度重挫831點、至26,470點，台積電開盤最低下跌50元至1,390元，不過指數隨即拉升，跌點迅速收斂，盤中台股一度拉高到下跌407點、至26,894點，技術線型來看留了長下影線。

台新投顧指出，由於上周五中美再掀起貿易戰，美股大跌，影響今日台股表現，建議靜待指數止跌回穩，這期間觀察有基本面的族群抗跌能力，其中9月營收佳的個股可密切留意。操作上，逢低仍可先留意有基本面的族群。

AI對記憶體的大量需求，促使新舊世代產品皆出現供不應求現象，記憶體產品報價同步上漲，台灣記憶體廠營運獲得改善。2026年ABF載板供需將趨緊，高階產品將維持動能，且持續醞釀漲價行情，產品報價調漲有助於載板廠獲利走升。成衣製鞋產業因關稅結果陸續出爐，產業能見度提升，不確性消退及國際賽事帶動下，拉貨動能有望逐季復甦且加速放量，成衣製鞋廠可留意。

