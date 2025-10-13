無人機題材最熱！賴清德喊「台灣之盾」 亞航、鼎天漲停領攻軍工族群

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
軍工族群抗跌氣勢旺盛。圖/本報資料照片
明年國防支出達9,495億元，創下歷史新高，總統賴清德更在國慶演說中表示，今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），助長軍工族群士氣，13日無畏美中貿易緊張利空壓境，亞航（2630）、鼎天（3306）盤中雙雙攻上漲停鎖死，台船（2208）、雷虎（8033）、長榮航太（2645）、漢翔（2634）、寶一（8222）、中光電（5371）等也攜手上揚，抗跌氣勢旺盛。

明年度國防支出達9,495億元，創歷史新高。除延續性採購外，國防部編列11億元辦理「多元運用行政用途無人機」案，軍備局亦投入10億元推動無人載具前瞻技術整合。另在「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」下，海巡署編列68億元強化無人載具籌獲與訓練設施，警政署則編列34億元強化反恐維安及無人機防制設備。

最大焦點仍是國防部推動的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例草案」，估計規模破兆元、分7個年度執行，涵蓋軍用商規無人機與無人艇等重大採購。

不過，專家提醒，軍方規劃採購上萬架無人機，卻尚未建立完善的作戰運用準則與通訊頻譜管理機制。若未先明確「仗要怎麼打」，恐難制定合適的軍品規格與訓練體系，無人機戰力恐難發揮實效。

基本面表現上，多檔個股9月營收雙增以外，前三季也較去年同期成長。其中，鼎天9月營收1.37億元，月增53.27%、年增47.65%；前三季營收8.3億元，年增16.16%。

亞航9月營收5.85億元，月增48.13%、年增11.7%；前三季營收41.02億元，年增4.46%；台船9月營收15.11億元，月增11.83%、年增61.8%；前三季營收179.41億元，年增59.58%。

而寶一9月營收8,191萬元，月增8.84%、年增9.76%；前三季營收7.26億元，年增16.53%；長榮航太營收15.67億元，月增6.83%、年增19.83%；前三季營收133.47億元，年增13.98%。

另外，漢翔9月營收34.25億元，月增25.72%、年增34.2%；前三季營收244.93億元，年減12.58%；中光電9月營收34.6億元，月增3.57%、年增0.75%；前三季營收282.79億元，年減5.04%。

雷虎9月營收則是9,192萬元，月減8.69%、年減11.73%；前三季營收10.71億元，年增16.53%。

