SCFI 止跌、中美貿易關係趨緊張 法人持續保守看海運股

SCFI指數截至上周為止，收在1,160.42點，較前一周反彈4.1%，其中，美東線反彈2.8%，美西線反彈0.5%，歐洲線上漲9.9%；法人機構表示，雖SCFI指數反彈，但在美國將在11月加徵中國100%關稅，由於目前距離加徵時點僅剩二周時間，不利搶運，預期貨主觀望心態仍將持續。

美國總統川普表示，基於中國對稀土資源進行出口管制，美國將於11月1日開始對中國進一步徵收100%關稅。由於目前距離加徵100%關稅時點僅剩兩周時間，不利搶運，加上中美貿易談判反覆，預期貨主觀望心態仍將持續。

此外，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯就美國總統川普所提加薩和平計畫第一階段達成協議，媒體報導有望簽署保證協議以落實停火。後續觀察停火協議實際能否持續遵守、以及是否有航商開始復航亞歐線等主要航線。

分析師表示，貨櫃海運市場第3季旺季不旺，隨第4季需求淡季到來，短期內運價仍將持續欲振乏力，後續持續觀察年底歐洲線合約換約、農曆年前等時點能否為運價帶來止跌反彈契機。