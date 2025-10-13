快訊

台股盈餘成長上修至17％ 凱基投顧籲持續聚焦5大族群

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
2025年台股整體盈餘預估從年增10％上修至年增11％，2026年則從年增11％升至年增17％，盈餘成長率的加速現象，反映台灣科技產業正處於一個強勁的上升周期，為股市提供堅實的基本面支撐。凱基證券／提供
2025年台股整體盈餘預估從年增10％上修至年增11％，2026年則從年增11％升至年增17％，盈餘成長率的加速現象，反映台灣科技產業正處於一個強勁的上升周期，為股市提供堅實的基本面支撐。凱基證券／提供

AI相關企業對台股整體盈餘的貢獻度已超過六成，使得AI股的盈餘上修足以扭轉台股整體的盈餘走勢，凱基投顧預期，在AI股的帶動之下，台股今明兩年的盈餘展望也跟隨向上調整，2025年台股整體盈餘預估從年增10％上修至年增11％，2026年則從年增11％升至年增17％，盈餘成長率的加速現象，反映台灣科技產業正處於一個強勁的上升周期，為股市提供堅實的基本面支撐。

深入探究AI供應鏈盈餘上修的動力來源，除了Amazon這類超大型雲端服務供應商的訂單增長外，Oracle、CoreWeave、Nebius等中小型雲端服務供應商（CSP）正扮演著越來越重要的角色，為AI基礎設施的擴張注入了新的動能，也為台灣供應鏈帶來了更多元化的訂單來源，更重要的是，這些中小型CSP近期陸續與OpenAI、Meta、Microsoft等AI產業巨頭簽訂長期合約，對台灣的AI供應鏈而言，意味著訂單的穩定性與可預測性都大幅提升，降低了未來盈餘預估的不確定性。

凱基投顧表示，從估值面來看，台股在盈餘加速成長的背景下，本益比的適度擴張是合理的，這反映了市場對未來成長性的正向預期，而非泡沫化的徵兆。這種估值水準讓市場對股價繼續上漲的接受度提高，也為投資人提供了進場的信心，雖然市場在短期內仍可能面臨震盪，潛在的風險因素包括川普政策帶來的不確定性、美國聯準會利率政策的變數及股價在經歷一段漲幅後的技術性修正需求，但只要盈餘上修的趨勢不變，這些震盪多屬於「漲多拉回」的健康調整，而非趨勢反轉的訊號。

投資選股方面，凱基投顧建議投資人聚焦散熱、網通PCB、電源供應器、銅箔基板、導軌等五大具顯著規格升級的AI相關族群，並在修正期間分批進場；另外非AI股的基本面相對疲弱，整體需謹慎選股，建議可挑選具備政策支撐的產業，例如軍工/航太、金融與餐飲等。

