快訊

台股盤中跌破27000點後收斂 部分指標股翻紅

中央社／ 台北13日電
美中再掀貿易戰，台股13日在雙十連假後補跌超過800點，3大電子權值股台積電、鴻海、聯發科重挫，但隨後權值股跌勢紛紛收斂，其中台積電一度跌50元達1390元，跌幅收斂下，跌20元至1420元，力守1400元關卡。中央社
美中再掀貿易戰，但因美國總統川普釋出「川習會」不會取消訊息，台股早盤大跌逾800點之後，跌破27000點，最低達26470.44點，隨後跌勢快速收斂，台積電也從大跌50元縮小至跌20元，台達電股價更是翻紅，不僅權值股跌勢收斂，貨櫃三雄由回到平盤之上。

加權指數10時15分達26889.30點，下跌412.62點，跌幅約1.5%，成交值新台幣4112億元。

權值股台積電早盤大跌50元至1390元，跌破1400點後收斂，盤中跌勢收斂，達1420元，下跌20元；鴻海達216元，下挫5.5元；台達電由黑翻紅，最高達1045元，站上千元，漲46元；聯發科達1330元跌15元。

伺服器大廠緯穎盤中由黑翻紅，最高漲60元至3430元；緯創則下跌9至142元；廣達開低，隨後跌勢收斂，盤中跌逾1%。

貨櫃三雄由黑翻紅，長榮、陽明小漲，萬海漲逾2%。

