快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

聽新聞
0:00 / 0:00

中國稀土管制引爆行情！聯友金屬鎖漲停 正崴集團綠能、電力一起飆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
中國宣布加嚴管制稀土出口後。圖為稀土。(路透)
中國宣布加嚴管制稀土出口後。圖為稀土。(路透)

受中國大陸擴大稀土出口管制的影響，稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬-創（7610）13日股價強勢表態，開盤即跳空鎖住漲停價107元，直接躍過全短均，並點火山林水頻頻閃紅燈，泓德能源（6873）、雲豹能源（6869）聯袂逆漲；此外，同屬正崴（2392）集團的森崴能源（6806）盤中也攻上漲停60.6元鎖死、富威電力（6994）亦逆勢強漲逾半根漲停，相關族群成為今日盤面多頭指標之一。

聯友金屬以稀有金屬回收再利用為核心，透過對廢舊硬質合金等二次資源的再精煉，成功提煉出高純度鎢酸鈉與電池級硫酸鈷，有效緩解鎢、鈷等初級礦產供應吃緊的問題。隨著全球聚焦供應鏈韌性與循環經濟，聯友金屬憑藉綠色製程與稀有金屬回收技術優勢，正站上新一波成長契機的風口。

聯友金屬9月營收1.3億元，年增26.8%；第3季營收3.68億元，年增28.5%，其中，鎢酸鈉加工及自售出貨佔比為57%：43%。並規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉，將成為營運成長的另一重要動能。

產業面上，國際鎢金屬價格今年前三季上漲逾70%，主因中國大陸自2025年起全面收緊鎢金屬出口審批與配額，同時國內礦區開採量較去年縮減約4,000噸、礦品位下滑及環保監管趨嚴，造成全球供應吃緊。需求端則受晶矽切割金剛線用光伏鎢絲滲透率提升、鋰電池正極添加鎢提升能量密度、核聚變及軍工應用擴張帶動，預期鎢金屬需求量將持續上升。

在此背景下，具備稀有金屬回收與再精煉技術的廠商，有望成為鎢、鈷市場新一波漲勢的主要受惠者。

正崴集團旗下森崴能源9月營收59.44億元，月增281.19%、年增524.57%；前三季營收214.26億元，年增115.94%。另，富威電力9月營收3.4億元，月增64.31%、年增144.23%；前三季營收15.29億元，年增21%。在9月營收雙雙呈現大幅成長下，兩檔個股股價也逆勢強攻，成為族群焦點。

延伸閱讀

稀土危機…范斯：川普手上牌很多 盼中國合理行事

貿易戰衝擊擴大 美中雙輸 彭博：陸贏了面子輸了裡子

為反制大陸壟斷稀土金屬供應 美官方四處採購關鍵礦產

美中重新站上貿易戰的懸崖邊緣 陸媒：還留著後招沒出

相關新聞

台股盤中跌破27000點後收斂 部分指標股翻紅

美中再掀貿易戰，但因美國總統川普釋出「川習會」不會取消訊息，台股早盤大跌逾800點之後，跌破27000點，最低達2647...

台股盈餘成長上修至17％ 凱基投顧籲持續聚焦5大族群

AI相關企業對台股整體盈餘的貢獻度已超過六成，使得AI股的盈餘上修足以扭轉台股整體的盈餘走勢，凱基投顧預期，在AI股的帶...

中國稀土管制引爆行情！聯友金屬鎖漲停 正崴集團綠能、電力一起飆

受中國大陸擴大稀土出口管制的影響，稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬-創（7610）13日股價強勢表態，開盤即跳空鎖住漲...

台股盈餘上修強化多頭格局 凱基投顧籲持續聚焦 AI 族群

AI相關企業對台股整體盈餘的貢獻度已超過六成，使得AI股的盈餘上修足以扭轉台股整體的盈餘走勢，凱基投顧預期，在AI股的帶...

台達電逆勢衝1030元創新天價 台股現25千金

美中貿易戰硝煙再起，台股今天在雙十連假後一度補跌超過800點，台達電今天股價開低走高，盤中逆勢突破1000元大關，上漲3...

瀚亞：美國科技股第4季可延續多頭行情

美股再度「打擺子」，法人指出，在投資人樂觀情緒支撐下，半導體類股2025年強勁，已逐步消化不確定性，美國聯準會降息預期升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。