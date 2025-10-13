中國稀土管制引爆行情！聯友金屬鎖漲停 正崴集團綠能、電力一起飆

受中國大陸擴大稀土出口管制的影響，稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬-創（7610）13日股價強勢表態，開盤即跳空鎖住漲停價107元，直接躍過全短均，並點火山林水頻頻閃紅燈，泓德能源（6873）、雲豹能源（6869）聯袂逆漲；此外，同屬正崴（2392）集團的森崴能源（6806）盤中也攻上漲停60.6元鎖死、富威電力（6994）亦逆勢強漲逾半根漲停，相關族群成為今日盤面多頭指標之一。

聯友金屬以稀有金屬回收再利用為核心，透過對廢舊硬質合金等二次資源的再精煉，成功提煉出高純度鎢酸鈉與電池級硫酸鈷，有效緩解鎢、鈷等初級礦產供應吃緊的問題。隨著全球聚焦供應鏈韌性與循環經濟，聯友金屬憑藉綠色製程與稀有金屬回收技術優勢，正站上新一波成長契機的風口。

聯友金屬9月營收1.3億元，年增26.8%；第3季營收3.68億元，年增28.5%，其中，鎢酸鈉加工及自售出貨佔比為57%：43%。並規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉，將成為營運成長的另一重要動能。

產業面上，國際鎢金屬價格今年前三季上漲逾70%，主因中國大陸自2025年起全面收緊鎢金屬出口審批與配額，同時國內礦區開採量較去年縮減約4,000噸、礦品位下滑及環保監管趨嚴，造成全球供應吃緊。需求端則受晶矽切割金剛線用光伏鎢絲滲透率提升、鋰電池正極添加鎢提升能量密度、核聚變及軍工應用擴張帶動，預期鎢金屬需求量將持續上升。

在此背景下，具備稀有金屬回收與再精煉技術的廠商，有望成為鎢、鈷市場新一波漲勢的主要受惠者。

正崴集團旗下森崴能源9月營收59.44億元，月增281.19%、年增524.57%；前三季營收214.26億元，年增115.94%。另，富威電力9月營收3.4億元，月增64.31%、年增144.23%；前三季營收15.29億元，年增21%。在9月營收雙雙呈現大幅成長下，兩檔個股股價也逆勢強攻，成為族群焦點。