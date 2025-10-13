快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

銅價短線下跌 AI 需求強勁可推升銅價走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據SMM報導，中國大陸宣布擴大對稀土出口的管制措施，美國總統川普則威脅將大幅提高對大陸商品的關稅，因此引發市場對全球經濟情勢的擔憂，造成金融市場動盪，資金轉向避險資產，投資人進行獲利了結，大量拋售銅合約進行避險，加上因為銅價短線漲幅過高，市場追價意願不強，進一步抑制上漲趨勢，在多種因素共同推動下，銅價上周五（10日）大幅下跌。

根據Mining.com報導，麥肯錫最新發布的《2025年全球材料展望》報告中顯示，2024年全球金屬和採礦業的獲利能力依然強勁，但該產業面臨日益嚴峻的挑戰，包括礦石品位下降、採礦條件複雜及環境和勞工標準日益嚴格。麥肯錫表示，所有這些因素都在推高成本，擠壓利潤率。因此，持續投資於技術、電氣化和數位化工具，對於維持生產力的成長至關重要。

街口投信表示，自2018年以來，採礦業的利潤來源，已經從煤炭和鋼鐵，轉向銅、金和鋁；而且產業的結構持續分化，前十大礦業公司的市占率已從2000年的60%下降到2015年的30%，此後一直保持穩定。預計到2035年，超過一半的營收成長，將來自於能源轉型所需材料。麥肯錫指出，到2030年，光是AI資料中心就可能推動全球銅需求成長3%，凸顯科技對原料市場日益增長的影響力。

延伸閱讀

稀土危機…范斯：川普手上牌很多 盼中國合理行事

為反制大陸壟斷稀土金屬供應 美官方四處採購關鍵礦產

美中重新站上貿易戰的懸崖邊緣 陸媒：還留著後招沒出

數位行銷／AI代理 整合行銷生態系

相關新聞

台股盤中跌破27000點後收斂 部分指標股翻紅

美中再掀貿易戰，但因美國總統川普釋出「川習會」不會取消訊息，台股早盤大跌逾800點之後，跌破27000點，最低達2647...

台股盈餘成長上修至17％ 凱基投顧籲持續聚焦5大族群

AI相關企業對台股整體盈餘的貢獻度已超過六成，使得AI股的盈餘上修足以扭轉台股整體的盈餘走勢，凱基投顧預期，在AI股的帶...

中國稀土管制引爆行情！聯友金屬鎖漲停 正崴集團綠能、電力一起飆

受中國大陸擴大稀土出口管制的影響，稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬-創（7610）13日股價強勢表態，開盤即跳空鎖住漲...

台股盈餘上修強化多頭格局 凱基投顧籲持續聚焦 AI 族群

AI相關企業對台股整體盈餘的貢獻度已超過六成，使得AI股的盈餘上修足以扭轉台股整體的盈餘走勢，凱基投顧預期，在AI股的帶...

台達電逆勢衝1030元創新天價 台股現25千金

美中貿易戰硝煙再起，台股今天在雙十連假後一度補跌超過800點，台達電今天股價開低走高，盤中逆勢突破1000元大關，上漲3...

瀚亞：美國科技股第4季可延續多頭行情

美股再度「打擺子」，法人指出，在投資人樂觀情緒支撐下，半導體類股2025年強勁，已逐步消化不確定性，美國聯準會降息預期升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。