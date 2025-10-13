銅價短線下跌 AI 需求強勁可推升銅價走勢

根據SMM報導，中國大陸宣布擴大對稀土出口的管制措施，美國總統川普則威脅將大幅提高對大陸商品的關稅，因此引發市場對全球經濟情勢的擔憂，造成金融市場動盪，資金轉向避險資產，投資人進行獲利了結，大量拋售銅合約進行避險，加上因為銅價短線漲幅過高，市場追價意願不強，進一步抑制上漲趨勢，在多種因素共同推動下，銅價上周五（10日）大幅下跌。

根據Mining.com報導，麥肯錫最新發布的《2025年全球材料展望》報告中顯示，2024年全球金屬和採礦業的獲利能力依然強勁，但該產業面臨日益嚴峻的挑戰，包括礦石品位下降、採礦條件複雜及環境和勞工標準日益嚴格。麥肯錫表示，所有這些因素都在推高成本，擠壓利潤率。因此，持續投資於技術、電氣化和數位化工具，對於維持生產力的成長至關重要。

街口投信表示，自2018年以來，採礦業的利潤來源，已經從煤炭和鋼鐵，轉向銅、金和鋁；而且產業的結構持續分化，前十大礦業公司的市占率已從2000年的60%下降到2015年的30%，此後一直保持穩定。預計到2035年，超過一半的營收成長，將來自於能源轉型所需材料。麥肯錫指出，到2030年，光是AI資料中心就可能推動全球銅需求成長3%，凸顯科技對原料市場日益增長的影響力。