不畏外資連三賣及台股重挫 台達電衝1,045元天價 台股再現25千金
台達電（2308）在國慶日連假前首度衝關千元，可惜功敗垂成僅收在999元，且遭外資連三賣，連假過後台股13日一開盤就重挫，台達電雖也是開低，跳空下跌以968元開出，下跌31元，跌幅3.1%，但不到10分鐘就翻紅，盤中再拉升至1,045元，上漲46元漲幅4.6%，再度站上千元，台股25千金再現。
台達電9月合併營收570.61億元，創下新高，月增19.2%，年增53.8%，主受惠AI伺服器電源、液冷系統出貨成長；第3季合併營收1,503.2億元，季增21.2%，年增34%，改寫單季新高；累計今年前9月合併營收3,932.72億元，年增28.1%。
台達電日前公布自結8月稅後純益58.54億元，年增49%，每股純益2.25元；法人預期，受惠於AI商機，推升台達電營收及獲利表現，第3季獲利有望連兩季創新高。
台達電股價從4月9日低點275元一路走高，13日再衝關千元，早盤在台股重挫下，以968元開低，但股價迅速往上拉升， 開盤不到10分鐘就翻紅，盤中衝達1,045元，寫下歷史新高價，台股再現25千金；台達電盤中守在千元之上，漲幅逾1%，為盤中唯一上漲的千金股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言