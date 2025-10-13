不畏外資連三賣及台股重挫 台達電衝1,045元天價 台股再現25千金

台達電（2308）在國慶日連假前首度衝關千元，可惜功敗垂成僅收在999元，且遭外資連三賣，連假過後台股13日一開盤就重挫，台達電雖也是開低，跳空下跌以968元開出，下跌31元，跌幅3.1%，但不到10分鐘就翻紅，盤中再拉升至1,045元，上漲46元漲幅4.6%，再度站上千元，台股25千金再現。

台達電9月合併營收570.61億元，創下新高，月增19.2%，年增53.8%，主受惠AI伺服器電源、液冷系統出貨成長；第3季合併營收1,503.2億元，季增21.2%，年增34%，改寫單季新高；累計今年前9月合併營收3,932.72億元，年增28.1%。

台達電日前公布自結8月稅後純益58.54億元，年增49%，每股純益2.25元；法人預期，受惠於AI商機，推升台達電營收及獲利表現，第3季獲利有望連兩季創新高。

台達電股價從4月9日低點275元一路走高，13日再衝關千元，早盤在台股重挫下，以968元開低，但股價迅速往上拉升， 開盤不到10分鐘就翻紅，盤中衝達1,045元，寫下歷史新高價，台股再現25千金；台達電盤中守在千元之上，漲幅逾1%，為盤中唯一上漲的千金股。