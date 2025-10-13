快訊

瀚亞：美國科技股第4季可延續多頭行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瀚亞美國高科技基金績效。（資料來源：理柏）
美股再度「打擺子」，法人指出，在投資人樂觀情緒支撐下，半導體類股2025年強勁，已逐步消化不確定性，美國聯準會降息預期升溫，也有助於風險性資產的表現。整體而言，第4季美國科技股仍有望延續多頭格局，投資人可採定期定額方式進場布局。

大型外資券商近期陸續上調標普500指數今、明兩年的每股盈餘預估，並同步調升本益比區間，顯示市場對美股後市仍抱持正面看法。摩根大通預估，美股短期可能面臨回檔壓力，但從現在至年底，上漲機率仍高於下跌，甚至有望再創新高。法人認為，若市場出現技術性修正，反而是逢低布局的良機。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，雲端業者與新興雲端服務公司持續加碼資本支出，並上修未來支出展望，帶動AI半導體、伺服器及網通設備受惠。基金操作上將持續布局相關次族群，看好AI基礎建設與終端應用的同步發展，預期將成為推動科技股成長的主要動能。

瀚亞美國高科技基金截至9月30日，調整持股配置，硬體與軟體的比重更趨平衡。最新持股比例顯示，軟體與半導體族群分別占比34.39%與34.74%。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，持續看好AI加速器及其受惠供應鏈的成長潛力，並看好具備資料整合能力的雲端基礎架構服務業者，能有效彙整企業資產庫與零散數據，提升運算效率與資料價值。基金操作將持續布局相關次族群，掌握AI基礎建設與終端應用同步發展的投資契機。

