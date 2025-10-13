台達電逆勢衝1030元創新天價 台股現25千金

美中貿易戰硝煙再起，台股今天在雙十連假後一度補跌超過800點，台達電今天股價開低走高，盤中逆勢突破1000元大關，上漲31元達1030元，創下新天價，並躋身千金股之列，台股出現25千金。

中國近日宣布擴大管制稀土，美國總統川普威脅11月起對中國進口商品加徵100%新關稅，引發美股10日重挫，道瓊工業指數下挫878.82點，跌幅1.9%，費城半導體指數下跌432.602點，跌幅達6.32%。不過，川普之後發文表示，美國「希望幫助中國，而非傷害它」，展現出較為和緩的立場，激勵美股期指強勁反彈。

台股今天跳空開低，早盤滑落至26470.44點，大跌831.48點，千金高價股普遍下挫，印能一度跌破1000元大關，不過，隨著買盤湧入，股價重登1000元之上。

台達電開低走高，一度攀高至1030元，創下新天價。隨著台達電躋身千金股之列，台股出現25千金。