彭金隆：台股跌幅較美股收斂 投資人對市場消息已有一定的消化能力

美股在上周五大跌，台股今日一度跌逾600點，金管會主委彭金隆今日在立院財委會答詢指出，過去一段期間台股表現相對穩健，而且今日看來，台股下跌比起美股收斂不少，顯見自從關稅戰以來，投資人對消息面已有一定的消化解決能力，有一定的判斷能力，他也認為雖然消息面對台股有影響，但基本面支撐比消息面更重要，最後股價一定回歸基本面。

立委賴士葆指出，台灣得了經濟荷蘭病，只有AI好，其他產業都不好、放無薪假上萬人，他問是否AI會泡沫化？彭金隆則回答，AI商機是在全世界，並非只台灣，而台股從1萬多漲到2萬多點，的確集中在特定產業，出口也是，不過他不認為台灣有荷蘭病，個股表現很多元，不會齊漲齊跌，投資人會挑有獲利前景的公司來投資。

對於國安基金委員會議決議續留場內護盤，彭金隆則回應，國安基金屬財政部權限，他不便回應。他也指出，美中是全球兩大經濟體，任何動作都會引起全球市場，金管會密切注意。

彭金隆強調，金管會在市場制度上希望回歸到市場機制、資訊充分揭露，建立穩健規則，現在國際政治的確會引發投資人在經貿上的聯想，而金管會任務就是讓資訊透明、並且建立完善的制度。

彭金隆也指出，全球經濟環境都在大變化，台股創新高過程中，全球很多股市也在創高點，全球環境已和過去10年、20年不一樣，例如美元利率、地緣政治走向都影響台灣、台股。

他強調金管會不對未來股市做任何預測，但所有股市最終仍回到基本面，從台灣產業的營收、獲利數字觀察，今年的確表現好，基本面支撐比消息面更重要，後者最終仍反映前者。