國安基金進場？台積電開1,390元重挫50元後拉升挑戰5日線
美股上周五重挫，台積電ADR血崩6.41%，台股13日開低後一度下探至26,470.44點，重挫831.48點，權王台積電跳空以1,390元開出， 大跌50元，跌幅3.47%，市值下滑至36.04兆元，失守5日線。不過，股價開低後往上拉升，一度反彈至1,420元，挑戰5日線，且收復1,400元關卡價位，盤中影響大盤指數約239點。
美股上周五重挫道瓊指數收盤為45,479.6點，下跌878.8點、跌幅1.9%；S&P500指數下跌2.71%；那斯達克指數下跌3.56%；費半指數下跌6.32%。台積電ADR跌6.41%。
台股13日開盤指數挫低539.32點，以26,762.6點開出，早盤一度大跌逾800點，最低下探至26,470.44點，重挫831.48點；權王台積電以1,390元開出，大跌50元，之後往上拉升，股價跌幅縮小，朝收復5日線挺進，盤中跌幅逾2%，影響大盤指數約239點。
台積電10月16日將召開法說會，9月合併營收3,309.8億元，月減1.4%，年增31.4%，創歷年同期新高，優於法人預估，累計前9月合併營收2兆7,629億6,400萬元，年增36.4%，為歷年同期新高；法說會將公布第3季財報及第4季財測。
台積電先前召開法說會時預估，第3季美元營收可達318~330億美元，平均值324億美元，季增約8%，符合市場預估季增3~7%區間，毛利率則為55.5~57.5%，較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元。
