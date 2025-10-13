10月進場投資這指數族群 11月正報酬近一成

根據Bloomberg統計歷史數據顯示，10月底進場投資創新產業，以MSCI創新指數為例，持有一個月後的正報酬機率高達九成，第4季進場不僅勝率高，平均報酬率也表現不俗，為投資人提供具吸引力的黃金布局契機。

牽動2025年資本市場的核心干擾因素為「關稅、通膨」，統一全球創新主動式ETF（00988A）基金經理人陳意婷表示，關稅與通膨的影響逐漸鈍化，未來投資視角將轉向就業趨勢與AI產業基本面，看好創新投資。

統一投信即將推出統一全球創新主動式ETF（00988A），全面卡位六大創新主軸，10月15至17日開放募集繳款。00988A為年配型ETF，保管銀行為元大銀行，募集期間，透過統一投信線上申購，享0手續費，IPO每股10元，一張1萬元就能一手掌握全球創新趨勢的投資契機。

以MSCI創新指數為例，Bloomberg統計2015~2024年，在10月底進場，觀察歷年11月表現，2020年一個月漲幅最多、達13.5%，其餘正報酬的數字約落在0.7%~10.6%不等；但2021年也曾出現單月-3.8%的跌勢。若以持有各期間表現來看，持有一個月平均報酬率達4.39%，正報酬機率高達90%；若拉長至三個月，平均報酬率提升至6.79%，正報酬機率仍維持在80%；持有半年及一年的平均報酬率分別為7.67%及17.98%，正報酬機率也分別達到70%及89%，印證此時點進場進行創新投資的資產配置效益佳。

陳意婷表示，美國經濟目前雖呈現暫時性降溫，但家庭資產負債表仍屬健康，企業與個人信貸循環穩健，加上企業庫存普遍偏低，顯示景氣具回升條件。展望2026年，有望迎來完整的正向經濟週期。同時，聯準會持續維持降息節奏，資金成本下行，有利創新產業的長線估值重塑。