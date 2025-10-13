大盤重挫也不怕！9月營收優於預期 台達電、緯穎兩檔千金股逆勢紅

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台達電（2308）及緯穎（6669）走紅。（本報系資料庫）
台股13日開低走低，早盤一度下挫逾800點；不過，千金股的台達電（2308）及緯穎（6669）9月營收表現優於預期，吸引買盤介入而呈現逆勢紅走勢。

台達電9月優於法人預期，9月營收再創歷史新高，並高於美系大行預估數19%。其中，水冷營收月增一倍，並占總營收達16%。券商預期第4季營收預期季增5–10%，將優於季節性表現。重申首選（Top Pick)。

緯穎9月營收863.2億元，月減10%、年增 150%，第3季營收達成率 119%。元大投顧表示，緯穎9月營收達成率優於預期，主要受惠於AWS Trainium 2出貨量優於預期。

展望第4季，AWS Trainium 2組裝量於第3季達到高峰，預估今年Trainium 2伺服器機櫃量將達到4萬櫃，並於第4季開始小量產 Trainium 2.5；此外，Meta通用型伺服器需求優於預期及AWS次世代ASIC價格提升，預估第4季營收季增5%。

Trainium 3則預計最快於2026年第2季開始小量產，預計將有30%的機櫃升級成水冷散熱架構，價格將較氣冷版大幅提升約三至四倍，維持緯穎正向看法。

