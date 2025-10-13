萬綠叢中一點紅！記憶體族群剽悍抗空 這檔逆勢漲停

台股13日受美中貿易緊張升溫、台積電（2330）ADR大跌逾6%衝擊，集中市場指數一開盤即下跌539.32點、報26,762.60點，並一度下殺831.48點、探至至26,470.44點，回測10日線。但記憶體族群挾漲價題材撐腰，由十銓（4967）逆勢觸及漲停打前鋒，引領宇瞻（8271）逆漲逾9%，宜鼎（5289）、創見（2451）也隨之翻紅，加上DRAM雙雄華邦電（2344）撐盤、南亞科（2408）跌幅也持續收斂向平盤靠攏，整體抗跌氣勢相對旺盛，也成為盤面抗空主力之一。

記憶體品牌暨模組廠十銓9月營收19.46億元，月增107.8%、年增也達64%，主因品牌訂單與B2B專案有不錯表現；累計前三季合併營收140.8億元，年減15.55%。

十銓表示，9月以來記憶體市場因AI伺服器需求急速增長，影響記憶體產能供需與價格；十銓迅速調整策略，並採取靈活的庫存管理措施，維持供應穩定性，未來將持續強化供應鏈韌性與營運效率，為成長奠定基礎。

此外，美系外資指出，AI持續推動記憶體的超級周期，預計DDR4在未來三季將持續供不應求，而NAND於2026年將出現2%的缺口，短缺幅度更上看8%。因此分別調升南亞科、群聯（8299）目標價，南亞科由90元上調至110元，群聯由800元上調至1,000元。早盤兩檔個股承接買盤亦不弱，跌幅逐步收斂中。