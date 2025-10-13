快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

萬綠叢中一點紅！記憶體族群剽悍抗空 這檔逆勢漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體族群挾漲價題材撐腰。圖為DRAM模組。（路透）
記憶體族群挾漲價題材撐腰。圖為DRAM模組。（路透）

台股13日受美中貿易緊張升溫、台積電（2330）ADR大跌逾6%衝擊，集中市場指數一開盤即下跌539.32點、報26,762.60點，並一度下殺831.48點、探至至26,470.44點，回測10日線。但記憶體族群挾漲價題材撐腰，由十銓（4967）逆勢觸及漲停打前鋒，引領宇瞻（8271）逆漲逾9%，宜鼎（5289）、創見（2451）也隨之翻紅，加上DRAM雙雄華邦電（2344）撐盤、南亞科（2408）跌幅也持續收斂向平盤靠攏，整體抗跌氣勢相對旺盛，也成為盤面抗空主力之一。

記憶體品牌暨模組廠十銓9月營收19.46億元，月增107.8%、年增也達64%，主因品牌訂單與B2B專案有不錯表現；累計前三季合併營收140.8億元，年減15.55%。

十銓表示，9月以來記憶體市場因AI伺服器需求急速增長，影響記憶體產能供需與價格；十銓迅速調整策略，並採取靈活的庫存管理措施，維持供應穩定性，未來將持續強化供應鏈韌性與營運效率，為成長奠定基礎。

此外，美系外資指出，AI持續推動記憶體的超級周期，預計DDR4在未來三季將持續供不應求，而NAND於2026年將出現2%的缺口，短缺幅度更上看8%。因此分別調升南亞科、群聯（8299）目標價，南亞科由90元上調至110元，群聯由800元上調至1,000元。早盤兩檔個股承接買盤亦不弱，跌幅逐步收斂中。

南亞科 記憶體

延伸閱讀

弘塑、亞翔 認購亮眼

台股明天預計「多殺多」將大跌？空哪一檔能有效抵虧損…網笑：被雙巴

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

記憶體股捲土重來 火勢看旺

相關新聞

台達電逆勢衝1030元創新天價 台股現25千金

美中貿易戰硝煙再起，台股今天在雙十連假後一度補跌超過800點，台達電今天股價開低走高，盤中逆勢突破1000元大關，上漲3...

瀚亞：美國科技股第4季可延續多頭行情

美股再度「打擺子」，法人指出，在投資人樂觀情緒支撐下，半導體類股2025年強勁，已逐步消化不確定性，美國聯準會降息預期升...

彭金隆：台股跌幅較美股收斂 投資人對市場消息已有一定的消化能力

美股在上周五大跌，台股今日一度跌逾600點，金管會主委彭金隆今日在立院財委會答詢指出，過去一段期間台股表現相對穩健，而且...

國安基金進場？台積電開1,390元重挫50元後拉升挑戰5日線

美股上周五重挫，台積電ADR血崩6.41%，台股13日開低後一度下探至26,470.44點，重挫831.48點，權王台積...

10月進場投資這指數族群 11月正報酬近一成

根據Bloomberg統計歷史數據顯示，10月底進場投資創新產業，以MSCI創新指數為例，持有一個月後的正報酬機率高達九...

大盤重挫也不怕！9月營收優於預期 台達電、緯穎兩檔千金股逆勢紅

台股13日開低走低，早盤一度下挫逾800點；不過，千金股的台達電（2308）及緯穎（6669）9月營收表現優於預期，吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。