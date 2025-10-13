台積電下跌50元摜破1400元 市值滑落至36.04兆

北京近日宣布擴大管制稀土，美國總統川普也威脅11月起對中國進口商品加徵100%新關稅，引發美股10日重挫，台積電ADR重挫6.41%。台積電今天股價跳空開低，摜破1400元關卡，達1390元，下跌50元，市值滑落至36.04兆元。

美國總統川普批評北京當局採取敵對貿易行為，威脅對中國商品祭出大規模關稅，衝擊美股10日重挫，道瓊工業指數下挫878.82點，跌幅1.9%，費城半導體指數下跌432.602點，跌幅達6.32%。

台積電美國存託憑證（ADR）下挫19.22美元，收在280.66美元，跌幅達6.41%。台積電今天開盤跳空達1390元，下跌50元，市值縮水新台幣1.29兆元，滑落至36.04兆元，影響大盤約401點。

川普之後發文表示，美國「希望幫助中國，而非傷害它」，展現出較為和緩的立場，激勵美股期指反彈。台積電在市場買盤湧入下，股價跌幅收斂，重登1400元關卡之上，達1410元。