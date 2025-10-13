快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

台積電下跌50元摜破1400元 市值滑落至36.04兆

中央社／ 台北13日電
台積電今天股價跳空開低，摜破1400元關卡。中央社
台積電今天股價跳空開低，摜破1400元關卡。中央社

北京近日宣布擴大管制稀土，美國總統川普也威脅11月起對中國進口商品加徵100%新關稅，引發美股10日重挫，台積電ADR重挫6.41%。台積電今天股價跳空開低，摜破1400元關卡，達1390元，下跌50元，市值滑落至36.04兆元。

美國總統川普批評北京當局採取敵對貿易行為，威脅對中國商品祭出大規模關稅，衝擊美股10日重挫，道瓊工業指數下挫878.82點，跌幅1.9%，費城半導體指數下跌432.602點，跌幅達6.32%。

台積電美國存託憑證（ADR）下挫19.22美元，收在280.66美元，跌幅達6.41%。台積電今天開盤跳空達1390元，下跌50元，市值縮水新台幣1.29兆元，滑落至36.04兆元，影響大盤約401點。

川普之後發文表示，美國「希望幫助中國，而非傷害它」，展現出較為和緩的立場，激勵美股期指反彈。台積電在市場買盤湧入下，股價跌幅收斂，重登1400元關卡之上，達1410元。

台積電 美國

延伸閱讀

川普再度「TACO」！美股期指反彈、金價創新高…股市是他遊樂場

川普：可能示警普亭 不結束俄烏戰爭基輔將獲戰斧飛彈

前天還喊關稅100％？「美國想幫中國！」川普突放軟 PTT炸鍋：老傢伙又來TACO

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高 加密貨幣噴漲

相關新聞

台達電逆勢衝1030元創新天價 台股現25千金

美中貿易戰硝煙再起，台股今天在雙十連假後一度補跌超過800點，台達電今天股價開低走高，盤中逆勢突破1000元大關，上漲3...

瀚亞：美國科技股第4季可延續多頭行情

美股再度「打擺子」，法人指出，在投資人樂觀情緒支撐下，半導體類股2025年強勁，已逐步消化不確定性，美國聯準會降息預期升...

彭金隆：台股跌幅較美股收斂 投資人對市場消息已有一定的消化能力

美股在上周五大跌，台股今日一度跌逾600點，金管會主委彭金隆今日在立院財委會答詢指出，過去一段期間台股表現相對穩健，而且...

國安基金進場？台積電開1,390元重挫50元後拉升挑戰5日線

美股上周五重挫，台積電ADR血崩6.41%，台股13日開低後一度下探至26,470.44點，重挫831.48點，權王台積...

10月進場投資這指數族群 11月正報酬近一成

根據Bloomberg統計歷史數據顯示，10月底進場投資創新產業，以MSCI創新指數為例，持有一個月後的正報酬機率高達九...

大盤重挫也不怕！9月營收優於預期 台達電、緯穎兩檔千金股逆勢紅

台股13日開低走低，早盤一度下挫逾800點；不過，千金股的台達電（2308）及緯穎（6669）9月營收表現優於預期，吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。