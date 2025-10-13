美中貿易戰升溫 台股開盤急殺逾700點

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股受到美中貿易戰消息不斷影響，今日開盤大跌700點。中央社
美中貿易戰再度升溫，市場信心重創，今（14）日台股開盤即重挫超700點，指數報26500點，跌幅達2.73%。電子權值股領跌，台積電（2330）跳空開低50元到1390元，聯發科、鴻海，包括AI相關類股等同步走弱，盤面一片綠油油。

中國上周宣布啟動稀土出口管制，美方隨即以加徵100%關稅反擊，國際金融市場動盪，美股四大指數上周五全面重挫。法人指出，台股短線恐有1-2000點的回檔空間。基本上先看月線26005點為界，今日開盤明顯是在測試支撐壓力。

不過，由於美國總統川普昨晚又在社交媒體上發文緩頰，市場對後市看法不一，法人認為，台股今日盤勢有可能上下震盪，待消息面明確後才能回穩。

富邦投顧董事長陳奕光表示，短線跌幅可能達2%至4%，但國安基金近期已宣布續留場內，預料將伺機出手穩盤，尾盤或有機會出現下影線。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜也指出，雖然技術面仍維持多頭排列，但外資期貨空單增加，波動風險升高，投資人應控管部位。

法人認為，市場普遍預期本周台股將進入高波動階段，回檔恐不止一日。後續焦點將聚焦在美中關稅談判及川習會進展，若雙方關係惡化，台股恐持續震盪下探；反之，若釋出轉圜訊號，將有機會成為反彈契機。

台股 關稅

相關新聞

台達電逆勢衝1030元創新天價 台股現25千金

美中貿易戰硝煙再起，台股今天在雙十連假後一度補跌超過800點，台達電今天股價開低走高，盤中逆勢突破1000元大關，上漲3...

瀚亞：美國科技股第4季可延續多頭行情

美股再度「打擺子」，法人指出，在投資人樂觀情緒支撐下，半導體類股2025年強勁，已逐步消化不確定性，美國聯準會降息預期升...

彭金隆：台股跌幅較美股收斂 投資人對市場消息已有一定的消化能力

美股在上周五大跌，台股今日一度跌逾600點，金管會主委彭金隆今日在立院財委會答詢指出，過去一段期間台股表現相對穩健，而且...

國安基金進場？台積電開1,390元重挫50元後拉升挑戰5日線

美股上周五重挫，台積電ADR血崩6.41%，台股13日開低後一度下探至26,470.44點，重挫831.48點，權王台積...

10月進場投資這指數族群 11月正報酬近一成

根據Bloomberg統計歷史數據顯示，10月底進場投資創新產業，以MSCI創新指數為例，持有一個月後的正報酬機率高達九...

大盤重挫也不怕！9月營收優於預期 台達電、緯穎兩檔千金股逆勢紅

台股13日開低走低，早盤一度下挫逾800點；不過，千金股的台達電（2308）及緯穎（6669）9月營收表現優於預期，吸引...

