美中貿易戰升溫 台股開盤急殺逾700點

美中貿易戰再度升溫，市場信心重創，今（14）日台股開盤即重挫超700點，指數報26500點，跌幅達2.73%。電子權值股領跌，台積電（2330）跳空開低50元到1390元，聯發科、鴻海，包括AI相關類股等同步走弱，盤面一片綠油油。

中國上周宣布啟動稀土出口管制，美方隨即以加徵100%關稅反擊，國際金融市場動盪，美股四大指數上周五全面重挫。法人指出，台股短線恐有1-2000點的回檔空間。基本上先看月線26005點為界，今日開盤明顯是在測試支撐壓力。

不過，由於美國總統川普昨晚又在社交媒體上發文緩頰，市場對後市看法不一，法人認為，台股今日盤勢有可能上下震盪，待消息面明確後才能回穩。

富邦投顧董事長陳奕光表示，短線跌幅可能達2%至4%，但國安基金近期已宣布續留場內，預料將伺機出手穩盤，尾盤或有機會出現下影線。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜也指出，雖然技術面仍維持多頭排列，但外資期貨空單增加，波動風險升高，投資人應控管部位。

法人認為，市場普遍預期本周台股將進入高波動階段，回檔恐不止一日。後續焦點將聚焦在美中關稅談判及川習會進展，若雙方關係惡化，台股恐持續震盪下探；反之，若釋出轉圜訊號，將有機會成為反彈契機。