美股連假間重挫牽動台股早盤跌逾800點 台積電大跌50元、跌破1,400元

美股上周五（10日）重挫引發台股13日開盤指數挫低539.32點，開盤指數為26,762.60點。台積電（2330）開盤價1,390元，大跌55元。

群益投顧表示，美股大跌引發修正賣壓，但9月漲勢強勁的AI和半導體股回測支撐仍是多頭架構。今天盤面可能以政策股、軍工股、原物料股相對抗跌。早盤開低可能吸引搶短買盤搶短，但外資大幅減碼權值股，自營商也會大幅減碼。消息面多變，美國總統川普可能又政策髮夾彎；加上10月16日台積電法說會與之後美國科技財報週，短期急殺後強彈機率不低。操作上，短線避開外資概念股；個股領先跌破月線者彈減碼。

操作題材可留意： 台積電先進製程跨入2奈米，台積電10月16日法說會必考題就是2奈米晶圓量產➢ AI、HPC等應用發展2奈米需

求大增，蘋果、聯發科、超微 、 輝達、博通、微軟、Google、Meta、亞馬遜、高通、邁威爾、OpenAI等大客戶訂單，產能供不應求。台積電高雄F22廠試產2奈米晶圓順利正式放量投產。新竹寶山F20廠P1、P2廠也將在今明年陸續量產，2026年底2奈米月產能達到10萬片。➢ 台積電5奈米與3奈米研發能量，縮短2奈米量產時間。

美股期貨指數在亞洲周一（13日）清晨時段跳漲，因為美國總統川普釋出願意與中國大陸達成協議的訊號，逆轉上周五美中貿易緊張局勢急劇升溫、導致金融市場重挫的表現。國際油價反彈，加密貨幣上演大漲走勢。現貨金價周一盤中勁揚逾1%，報每英兩4,060美元，再度刷新歷史高價。

上周五（9日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,479.6點，下跌878.8點、跌幅1.9%；S&P500指數下跌2.71%；那斯達克指數下跌3.56%；費半指數下跌6.32%。台積電ADR跌6.41%。

美國股市上周五出現4月以來最大單日跌幅，川普揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑慮。美國10年期公債殖利率下跌11個基點至4.03%。

三大法人上周四（9日）集中市場合計買超81.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買44.5超億元，投信賣超23.7億元，自營商（自行買賣）買超32.9億元，自營商（避險）買超27.3億元。

永豐期貨說，上周四台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少707口至6,045口，其中，外資淨空單減少1,653口至28,752口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,995口至12,448口。

選擇權未平倉量部分，10月F2大量區買權OI落在27,500點，賣權最大OI落在26,800點 ; 月買權最大OI落在28,000 點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.4下降至1.4。VIX指數下降0.56至22.98。外資台指期買權淨金額5.48億元 ; 賣權淨金額0.22億元。整體選擇權籌碼面中性。