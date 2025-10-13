美中關稅戰升溫疑慮…台指期早盤回測10日線 大跌約700點

連假期間美中關稅戰升溫，上週五美股四大指數重挫，但美國總統川普仍釋出談判意願，台指期13日早盤以26,450點、下跌888點開出，隨後跌幅稍有收斂，盤中8點55分左右，下跌約700點，台積電期早盤以1,390元、下跌55元開出。

美國總統川普一度揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑慮，但後續其副總統表示，川普願意與中國大陸達成協議的訊號，逆轉上周五美中貿易緊張局勢急劇升溫、導致金融市場重挫的表現。國際油價反彈，加密貨幣上演大漲走勢。

台指期淨部位方面，三大法人上周四淨空單減少707口至6,045口，其中外資淨空單減少1,653口至28,752口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,995口至12,448口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。