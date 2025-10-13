股債雙進 掌握新興市場投資機會

儘管先前擔憂新興市場會在美國關稅政策引發的全球貿易動盪中首當其衝受害，但2025年以來新興市場股債資產的表現卻明顯超越成熟市場。

富蘭克林證券投顧表示，今年以來美元走弱給予新興市場表現空間，考量景氣循環與結構性因素及聯準會政策動向，評估美元整體評價水準仍偏高，近期更受到金融資產流向美國以外地區的轉變所支持，因此，具評價面優勢的部分新興市場國家非美元資產投資機會益加顯著。再者，亞洲企業正處全球AI浪潮前緣，憑藉製造實力、技術創新與人口紅利，積極布局AI晶片、雲端運算、以及相關終端應用，隨資本加速投入、政策支持與跨國合作深化，亞洲有望成為AI基礎建設與應用場景的核心推動者，引領新一輪的產業升級與價值創造。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，儘管新興市場面臨美國貿易與關稅政策的風險，但多國推動健全政策與改革強化基本面。預期各國對關稅變化及美國外交政策轉向的反應將有所不同，整體而言，關稅的實施可能會加速全球區域化與供應鏈回流的趨勢，而這將有利於特定國家。觀察到新興市場企業在全球不確定性下重新進行全球化布局，企業可能會持續尋找方式與貿易障礙共存或繞道而行，我們結合這種適應韌性與由下而上的觀點，持續尋找具備長期獲利能力的企業。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，新興市場有較多的政府積極整頓財政以及高債息機會。儘管新興市場正承受美國貿易和關稅政策風險，但卻激化貿易轉型。在選擇持債國上，看重有出口多樣化、內外需求平衡，挑選基本面較不受關稅和地緣政治破壞的國家，更重要的是評價要便宜或合理。目前看好亞洲的馬來西亞和印度，拉丁美洲的墨西哥、巴西，非洲的南非和埃及等。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金結合新興市場股票與債券資產，短中長期績效表現優異，現階段股市策略聚焦AI與科技、消費、產業整合及可持續性的未來四大主題投資，債市策略聚焦尋求具有高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。基金透過富蘭克林坦伯頓新興市場團隊、全球宏觀團隊與多元資產團隊等三大團隊管理，靈活配置新興市場股債資產，在波動風險控管的前提下同時追求資本利得、利息與匯兌收益，並且維持可持續性的配息以滿足投資人多元收益需求。