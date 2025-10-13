短線對利空反應敏感 野村投信：觀察盤面兩大重點

野村投信投資策略部副總張繼文表示，台股近期雖創下波段新高，但在漲幅累積後，市場追價意願轉趨保守，短線對利空消息的反應也相對敏感。盤面可觀察兩大重點：一是AI相關供應鏈，包括GB300與GB200伺服器出貨進入高峰期，可望帶動AI伺服器相關供應鏈表現，如：鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達、技嘉；二是位階相對低、具轉機題材的族群，如機器人概念股的和椿、廣明、能率、台灣精銳、上銀、大銀微系統、電線電纜的第一銅、華新、華榮及面板族群的群創、友達、彩晶、富彩、誠美材等，受供需緊張與利多消息推動，股價呈現低檔轉強跡象。

受惠於蘋果新機發表、聖誕節與農曆新年等假期促銷，手機、筆電、伺服器等電子產品常出貨集中於第4季，統計歷史資料顯示台股第4季台股獲利表現常為全年季度最佳，支撐股價上漲。野村投信最新預估2026年台股每股稅後盈餘（EPS）成長16%，有機會再創歷史新高；儘管台股目前評價不算便宜，但在考量未來一至二年獲利成長後，PEG仍低於主要國家，具相對吸引力。

野村投信表示，市場節奏變化比以往更快，地緣政治、利率週期、AI 狂潮交錯影響，搶先卡位下一波科技浪潮的武器，投資人不妨參考頗受市場歡迎的野村臺灣創新科技50 ETF（00935），00935追蹤臺灣創新科技50指數，不僅涵蓋市值、流動性與獲利能力，更強調企業的研發投入與創新能力。涵蓋多元科技主題，掌握創新科技主流，投組兼具成長性與競爭力。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，根據過去十年統計，外資在11月~1月普遍呈現回補台股趨勢，年底資金回流效應明顯；加上Fed開始降息帶來的資金浪潮，更會推升資金流向非美貨幣速度。內資亦同步回溫：雖然投信、法人、散戶較缺乏明確方向性，但從歷年第4季中小型股表現來看，成交量與股價普遍回溫。第4季資金面明顯轉強，為台股行情推波助瀾。展望Q4，AI仍是市場主流核心，重點產業關注：AI晶片相關（半導體先進製程、封裝及測試相關、CCL / PCB、晶片級散熱、ASIC）、AI伺服器相關（散熱模組、BBU、電源管理、滑軌）；此外，考量聯準會將啟動降息循環，將持續留意消費電子復甦狀況，關注：蘋果供應鏈、摺疊手機軸承等，有機會受惠消費回溫，開啟落後補漲行情。