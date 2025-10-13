美中貿易戰再起美股重挫 市場憂台股連假後表現

美中貿易戰再起，中國祭出稀土出口管制，台股連假期間，美股兩交易日跌逾千點；加上新加坡富時台指期貨重挫，引發市場擔心連假後台股表現。台股近期漲多，市場憂心國際利空消息衝擊，但法人認為，不須過度擔心，後續台積電法說仍是觀察焦點。

中國官方9日宣布對境外稀土物項、稀土技術等實施出口管制，美國總統川普不甘示弱，宣布將自11月起對中國進口商品加徵100%新關稅。

法人指出，雖然台積電ADR跌6%，但以過去經驗，其實不至於完全反映在台積電現股，畢竟台積電ADR原本溢價就高，ADR下跌也僅是溢價幅度收斂，理論上台積電現股不一定跌這麼多。

台股9日上漲238.24點，收在27301.92點再創歷史新高。不過，台股連假休市期間，因美中貿易爭端再起，美股道瓊工業指數9日下跌243.36點，10日再下跌878.82點，合計跌逾千點。

金融監督管理委員會將在15日舉行「台灣週」開幕，聯合證券周邊單位及產官學界，推出一系列論壇、座談及博覽會活動，以打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，與各界集思廣益進行國際交流。

台積電即將在16日舉行法說會，除第4季及明年展望，2奈米製程訊息也是焦點。