美中貿易戰再起美股重挫 市場憂台股連假後表現

中央社／ 台北13日電
美中貿易戰再起，中國祭出稀土出口管制。路透
美中貿易戰再起，中國祭出稀土出口管制。路透

美中貿易戰再起，中國祭出稀土出口管制，台股連假期間，美股兩交易日跌逾千點；加上新加坡富時台指期貨重挫，引發市場擔心連假後台股表現。台股近期漲多，市場憂心國際利空消息衝擊，但法人認為，不須過度擔心，後續台積電法說仍是觀察焦點。

中國官方9日宣布對境外稀土物項、稀土技術等實施出口管制，美國總統川普不甘示弱，宣布將自11月起對中國進口商品加徵100%新關稅。

法人指出，雖然台積電ADR跌6%，但以過去經驗，其實不至於完全反映在台積電現股，畢竟台積電ADR原本溢價就高，ADR下跌也僅是溢價幅度收斂，理論上台積電現股不一定跌這麼多。

台股9日上漲238.24點，收在27301.92點再創歷史新高。不過，台股連假休市期間，因美中貿易爭端再起，美股道瓊工業指數9日下跌243.36點，10日再下跌878.82點，合計跌逾千點。

金融監督管理委員會將在15日舉行「台灣週」開幕，聯合證券周邊單位及產官學界，推出一系列論壇、座談及博覽會活動，以打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，與各界集思廣益進行國際交流。

台積電即將在16日舉行法說會，除第4季及明年展望，2奈米製程訊息也是焦點。

台積電

股債雙進 掌握新興市場投資機會

儘管先前擔憂新興市場會在美國關稅政策引發的全球貿易動盪中首當其衝受害，但2025年以來新興市場股債資產的表現卻明顯超越成...

短線對利空反應敏感 野村投信：觀察盤面兩大重點

野村投信投資策略部副總張繼文表示，台股近期雖創下波段新高，但在漲幅累積後，市場追價意願轉趨保守，短線對利空消息的反應也相...

美中再次硬碰硬 法人：產業影響不一 重點觀察工具機、航空、電源等

中國針對稀土出口做嚴格管制，國內大型法人機構表示，工具機、航空與電源產業，若無法取得替代方案恐受影響較大；至於美國加徵中...

黑天鵝來襲 台股布三防線…將是多頭能否順利止跌的關鍵

美中關係再次生變，市場黑天鵝來襲，衝擊上周五（10日）美股四大指數全面重挫，台股今（13）日國慶連假後第一個交易日補跌壓...

國際黑天鵝來襲…台股承壓 權王法說多空風向球

美股、台積電ADR在台股國慶連假休市期間大跌，使得台股今（13）日開市面臨悲觀情境恐大幅回檔1,000點至1,500點的...

