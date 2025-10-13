快訊

美中再次硬碰硬 法人：產業影響不一 重點觀察工具機、航空、電源等

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
中國收緊稀土出口管制，再度引發美中貿易戰，美國五角大廈也展開全球戰略籌備行動。圖為內蒙古自治區的一個稀土冶煉車間。路透
中國收緊稀土出口管制，再度引發美中貿易戰，美國五角大廈也展開全球戰略籌備行動。圖為內蒙古自治區的一個稀土冶煉車間。路透

中國針對稀土出口做嚴格管制，國內大型法人機構表示，工具機、航空與電源產業，若無法取得替代方案恐受影響較大；至於美國加徵中國商品關稅方面，對於手機、AI PC等電子消費性產品，也已提前準備非中產地彈性應對，衝擊有限。

中國宣布自12月起強化稀土出口管制，擴及含中稀土與技術產品，美方視為挑釁，總統川普隨後宣布11月起對中商品加徵100%關稅並限關鍵軟體出口，引發市場重挫，稀土與科技供應鏈成新一輪貿易戰焦點。

國內大型法人機構表示，在工具機產業方面，稀土永磁體難以替代，若出現斷供或價格上漲，將影響機器人關節驅動馬達效能，造成製造延誤與成本上升。其中鏑短缺會使磁鐵耐熱性下降約30%，削弱機器人在高溫與高負載環境下的可靠性。

航空產業方面，部分引擎與馬達零組件需用稀土，若全球供應受阻，整機廠恐暫緩拉貨，間接影響國內相關供應鏈。

電源產業方面，電源產業對稀土的依賴可分為四類，其中，消費性電源稀土占比低於1%，多採鐵氧體或鋁系軟磁材料，幾乎不依賴；工業與通訊電源約1-3%，使用NdFeB模組，屬低度依賴；伺服器電源約3~8%，以NdFeB + Dy為主，屬中度依賴；軍工與航空電源最高達5~10%，需SmCo、NdFeB等高階磁材以支撐高頻、高熱環境，屬中高度依賴。

