安聯投信：2026年整體企業獲利預估成長20% 成長動能更勝今年

安聯投信台股團隊表示，從觀察整體盤勢來看，台股企業獲利持續復甦循環，台灣上市櫃公司總獲利2024年在AI熱潮帶動下超過4兆元，2025年預估為4.3-4.4兆元，2026年可望達到4.9-5.0兆元，再創高峰，有望支撐台股持續創下新格局。另一方面，安聯投信台股團隊預期2026年台股漲幅將擴散至更多產業族群，盤勢結構將更加健康。根據安聯台股團隊密切追蹤約250家上市櫃公司估算，2026年整體企業獲利預估將成長20%，成長動能更勝2025年。分產業來看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產預估將分別成長5%、15%。

安聯投信台股團隊表示，科技相關依然是2026年布局重點，包括半導體及AI供應鏈仍為核心持股，但非科技股亦可拉高布局，傳產股今年受到第2季匯率因素及對等關稅影響較大，在低基期下，明（2026）年表現可望優於今年。

安聯投信台股團隊表示，受惠於美國AI資料中心擴建需求，可關注電機相關族群，其他如有2026年世足賽加持的紡織及製鞋、受惠於油價回落的特化及航空，以新藥題材嘉惠的部分生技等族群。

投資建議上，施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險；換言之在高檔環境下，更需要以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。