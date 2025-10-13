快訊

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高、加密貨幣噴漲

哈瑪斯今提前釋放以色列人質！ 川普：加薩戰爭結束了

韓國也憤怒？氣候正義遊行集結跨世代抗爭

安聯投信：2026年整體企業獲利預估成長20% 成長動能更勝今年

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，從觀察整體盤勢來看，台股企業獲利持續復甦循環，台灣上市櫃公司總獲利2024年在AI熱潮帶動下超過4兆元，2025年預估為4.3-4.4兆元，2026年可望達到4.9-5.0兆元，再創高峰，有望支撐台股持續創下新格局。另一方面，安聯投信台股團隊預期2026年台股漲幅將擴散至更多產業族群，盤勢結構將更加健康。根據安聯台股團隊密切追蹤約250家上市櫃公司估算，2026年整體企業獲利預估將成長20%，成長動能更勝2025年。分產業來看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產預估將分別成長5%、15%。

安聯投信台股團隊表示，科技相關依然是2026年布局重點，包括半導體及AI供應鏈仍為核心持股，但非科技股亦可拉高布局，傳產股今年受到第2季匯率因素及對等關稅影響較大，在低基期下，明（2026）年表現可望優於今年。

安聯投信台股團隊表示，受惠於美國AI資料中心擴建需求，可關注電機相關族群，其他如有2026年世足賽加持的紡織及製鞋、受惠於油價回落的特化及航空，以新藥題材嘉惠的部分生技等族群。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金 (00984A)經理人施政廷表示，對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險；換言之在高檔環境下，更需要以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。

投資建議上，施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險；換言之在高檔環境下，更需要以成長搭配高息主題，多策略靈活掌握輪動機會。

台股

延伸閱讀

黑天鵝來襲 台股布三防線…將是多頭能否順利止跌的關鍵

國際黑天鵝來襲…台股承壓 權王法說多空風向球

國際黑天鵝來襲…台股承壓 投信救援可望注活水

投資台股 金融業帳面收益創高

相關新聞

美中貿易戰再起美股重挫 市場憂台股連假後表現

美中貿易戰再起，中國祭出稀土出口管制，台股連假期間，美股兩交易日跌逾千點；加上新加坡富時台指期貨重挫，引發市場擔心連假後...

短線對利空反應敏感 野村投信：觀察盤面兩大重點

野村投信投資策略部副總張繼文表示，台股近期雖創下波段新高，但在漲幅累積後，市場追價意願轉趨保守，短線對利空消息的反應也相...

美中再次硬碰硬 法人：產業影響不一 重點觀察工具機、航空、電源等

中國針對稀土出口做嚴格管制，國內大型法人機構表示，工具機、航空與電源產業，若無法取得替代方案恐受影響較大；至於美國加徵中...

黑天鵝來襲 台股布三防線…將是多頭能否順利止跌的關鍵

美中關係再次生變，市場黑天鵝來襲，衝擊上周五（10日）美股四大指數全面重挫，台股今（13）日國慶連假後第一個交易日補跌壓...

國際黑天鵝來襲…台股承壓 權王法說多空風向球

美股、台積電ADR在台股國慶連假休市期間大跌，使得台股今（13）日開市面臨悲觀情境恐大幅回檔1,000點至1,500點的...

國際黑天鵝來襲…台股承壓 投信救援可望注活水

台股這波一路上漲創高，三大法人中，投信從8月上旬一路賣多買少，截至上周四（9日）共計賣超台股1,054.7億元。隨國際黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。