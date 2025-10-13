聽新聞
0:00 / 0:00

美中貿易戰再起…台股警戒 法人估今恐跌千點

聯合報／ 記者藍鈞達周克威戴玉翔／台北報導
美中經貿關係惡化，台股今天開盤面臨急跌風險，國安基金備戰。圖／聯合報系資料照片
美中經貿關係惡化，台股今天開盤面臨急跌風險，國安基金備戰。圖／聯合報系資料照片

美中經貿關係再度惡化，市場警戒全球股市出現大跳水行情，法人預期台股今天開盤將面臨急跌風險，業內悲觀估算指數有一千點至一千六百點回檔空間；至於跌幅能否收斂，要看國安基金護盤力道和滿手銀彈的投信進場時機。

法人指出，富台指自九日下午二時以來，累計跌幅約為百分之六點○五，估算台指期將受衝擊下跌一六五六點；另外，台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）累計下跌百分之七點八四計算，台積電今天股價可能下跌一一二元，以每下跌一元、影響大盤指數約八點一一點估算，影響大盤約九○八點跌點，整體大盤可能下跌千點。

分析師指出，除了五日、十日線的二萬六九四三點、二萬六四三二點是觀察多空勢力消長的關鍵；下檔月線二萬六○○五點一旦失守，意味波段整理期將拉長；同時，未來需觀察大陸稀土出口管制、美國對中國加徵關稅等是否實施，若波段起漲的低點二萬五四六九點跌破，上檔逾兆元的套牢賣壓，將進一步壓抑多方人心。

針對台股今天可能遭遇的龐大賣壓，進而影響行情表現，國安基金官員表示，相關國際政經局勢的變化，國安基金正密切關注，必要時也將進場維護投資信心與資本市場穩定。

此外，三大法人中，投信從八月上旬就一路賣多買少，截至上周四（九日）共計賣超台股一○五四億元。市場專家指出，如果台股重挫，甚至進行波段修正、並回測兩萬六千點大關，勢將吸引長線投資人進場撿便宜，將驅動投信買盤進場布局，台股將可在投信銀彈的護持下，有機會止跌轉漲。

台新投信副總經理黃文清研判，美股大跌引發資金流動趨緩，短線將有拉回壓力，但下檔支撐有機會落在兩萬六五○○點區域。

台股 國安 台積電 投信 稀土 指數

延伸閱讀

台股長期不會輸？網友一句話打臉「買低賣高」理論

富台指跌6%傳台股恐崩1600點？網一面倒喊：這次又「不一樣」

一天重挫不代表整體盤勢改變 法人：觀察14日是否跌破13日低點

安心了？國安基金傳明將「伺機護盤」！網：先殺散戶再進場撿屍

相關新聞

美中貿易戰再起…台股警戒 法人估今恐跌千點

美中經貿關係再度惡化，市場警戒全球股市出現大跳水行情，法人預期台股今天開盤將面臨急跌風險，業內悲觀估算指數有一千點至一...

全員備戰！你的券商提醒了嗎？周一台股恐崩 周末急召營業員壓力測試

美中貿易關係緊張，美股、台積電ADR在連假期間先崩跌，台股明(13)日開盤恐受拖累重挫，多家券商、期貨公司周末緊急召回營...

一天重挫不代表整體盤勢改變 法人：觀察14日是否跌破13日低點

美中再掀貿易戰，美股2天交易日跌逾千點；台積電ADR也重挫。法人認為，台股漲多回檔很正常，尤其在突如其來的利空下，一天重...

台積電法說將近！相關供應鏈股價同慶 3檔有望受惠

台積電（2330）法說會在即，市場看好其第4季及明年展望，相關供應鏈一同水漲船高，其中設備廠、特用化學等股價表現亮眼。

本周台股／貿易戰升溫 全球股市3核心因素只需擔心這項

台北股市上周四（10月9日）盤中衝上2萬7463點，刷新歷史新高價，終場以2萬7301點作收，僅用3個交易日就讓周指數上漲540點，漲幅2.02％，周K線再收下一紅。就在國慶假期中，美股上周五（10月10日）遭到美中關稅利空突襲，四大指數全數重挫收黑，半年前的清明連假陰影，在台股投資人腦海中閃現。專家分析全球股市三大核心要素後，認為投資人目前只須擔心其中一項因素。

複委託交易上看10兆 券商搶布局點燃手續費大戰

台灣投資人「出海」熱潮不減，今年海外複委託交易量有望首度突破10兆元，再創歷史新高。若以平均手續費0.1%估算，市場規模將達百億元級，成為券商爭相搶進的兵家必爭之地。法人指出，隨著 AI、半導體等熱門題材集中於美股上市，投資人資金快速外溢，帶動券商海外業務爆量成長，也改寫手續費收入版圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。