國際黑天鵝來襲…台股承壓 投信救援可望注活水

經濟日報／ 記者周克威魏興中／台北報導

台股這波一路上漲創高，三大法人中，投信從8月上旬一路賣多買少，截至上周四（9日）共計賣超台股1,054.7億元。隨國際黑天鵝來襲，預期台股本周承壓，滿手銀彈的投信有望伺機進場，成為大盤快速止跌的關鍵助力。

台股自今年4月9日下探17,306點反彈以來，投信買盤一度是推升台股過關斬將攀高的關鍵力量，惟8月8日起，投信動向似有翻空跡象，開始賣多買少，甚至還接連賣不停。

統計投信自8月8日起至上周四，共計賣超台股逾千億元、達1,054.7億元，賣超標的包括台積電（2330）、廣達、世芯-KY、祥碩、聯發科、聯詠、台光電、奇鋐、緯穎、瑞昱、聯電、漢唐、富世達等，幾乎清一色都是市場熱門指標股。

隨美中關係再度劍拔弩張，衝擊上周五（10日）美股、台積電ADR、富台指等紛紛重挫，使得台股今（13）日開盤承壓，市場寄望國安基金進場護持之際，滿手銀彈的投信，預期也將成為台股止跌的關鍵。

市場專家指出，若台股接下來重挫，甚至陷入波段修正、並回測26,000點大關，勢將吸引長線投資人進場大撿便宜，也將驅動投信買盤進場布局，在投信銀彈護持下，大盤有機會止跌轉漲。

