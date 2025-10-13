聽新聞
0:00 / 0:00

國際黑天鵝來襲…台股承壓 權王法說多空風向球

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美股、台積電ADR在台股國慶連假休市期間大跌，使得台股今（13）日開市面臨悲觀情境恐大幅回檔1,000點至1,500點的狀況。市場專家指出，大盤多空翻轉的重要關鍵，是本周相關指標股法說會內容，特別是16日台積電法說會釋出的展望若遠優於市場預期，將帶動自家股價與加權指數重返多頭格局。

美股於國慶連假期間重挫後，市場焦點轉向基本面，除了今日將全數公布的上市櫃公司9月營收外，還有本周陸續登場的指標股法說會。

台股本周重量級法說會，由DRAM大廠南亞科今天領銜登場，台積電（2330）16日接棒，17日還有力旺等AI焦點股。另外，智原、旺宏、光寶、友達、穩懋、聯發科等大廠也將在本月底前陸續舉辦法說會。

目前內外資法人的目光，都集中在16日的台積電法會。台積電目前占大盤權重高達42%，只要第3季業績與第4季展望優於預期，不僅有助自家股價表現，大盤也將連帶沾光。

統計自9月底以來，已有五家國際大行、三家國內大型法人機構出具台積電最新投資報告，其中，五家外資全數上修今年每股純益（EPS）預估，預料介於57.1元至61.88元之間，目標價最高已上調至1,800元。

台積電 法說會 台股

延伸閱讀

周一台積電（2330）恐跌停？新手急問怎麼賣…被反手回「你先掛我撿便宜」

一天重挫不代表整體盤勢改變 法人：觀察14日是否跌破13日低點

台南古蹟區國慶連假湧人潮 收入創歷年同期新高

台積電法說將近！相關供應鏈股價同慶 3檔有望受惠

相關新聞

黑天鵝來襲 台股布三防線…將是多頭能否順利止跌的關鍵

美中關係再次生變，市場黑天鵝來襲，衝擊上周五（10日）美股四大指數全面重挫，台股今（13）日國慶連假後第一個交易日補跌壓...

國際黑天鵝來襲…台股承壓 權王法說多空風向球

美股、台積電ADR在台股國慶連假休市期間大跌，使得台股今（13）日開市面臨悲觀情境恐大幅回檔1,000點至1,500點的...

國際黑天鵝來襲…台股承壓 投信救援可望注活水

台股這波一路上漲創高，三大法人中，投信從8月上旬一路賣多買少，截至上周四（9日）共計賣超台股1,054.7億元。隨國際黑...

美中貿易戰再起…台股警戒 法人估周一恐跌千點

美中經貿關係再度惡化，市場警戒全球股市出現大跳水行情，法人預期台股今天開盤將面臨急跌風險，業內悲觀估算指數有一千點至一...

陳正偉專欄／AI六大主軸 布局重心

近期台股持續走強，加權指數自10月初以來一路上攻，突破27,000點並創歷史新高，顯示市場資金動能充沛。AI題材熱度不減...

一周盤前股市解析／短線操作回歸基本面

台股上周四（9日）受到美股科技股強漲帶動，早盤開高後，一度大漲400點，再創27,463點歷史新高後，收斂漲勢，終場指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。