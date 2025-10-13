國際黑天鵝來襲…台股承壓 權王法說多空風向球

美股、台積電ADR在台股國慶連假休市期間大跌，使得台股今（13）日開市面臨悲觀情境恐大幅回檔1,000點至1,500點的狀況。市場專家指出，大盤多空翻轉的重要關鍵，是本周相關指標股法說會內容，特別是16日台積電法說會釋出的展望若遠優於市場預期，將帶動自家股價與加權指數重返多頭格局。

美股於國慶連假期間重挫後，市場焦點轉向基本面，除了今日將全數公布的上市櫃公司9月營收外，還有本周陸續登場的指標股法說會。

台股本周重量級法說會，由DRAM大廠南亞科今天領銜登場，台積電（2330）16日接棒，17日還有力旺等AI焦點股。另外，智原、旺宏、光寶、友達、穩懋、聯發科等大廠也將在本月底前陸續舉辦法說會。

目前內外資法人的目光，都集中在16日的台積電法會。台積電目前占大盤權重高達42%，只要第3季業績與第4季展望優於預期，不僅有助自家股價表現，大盤也將連帶沾光。

統計自9月底以來，已有五家國際大行、三家國內大型法人機構出具台積電最新投資報告，其中，五家外資全數上修今年每股純益（EPS）預估，預料介於57.1元至61.88元之間，目標價最高已上調至1,800元。