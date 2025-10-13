黑天鵝來襲 台股布三防線…將是多頭能否順利止跌的關鍵

經濟日報／ 記者周克威戴玉翔／台北報導
台股。聯合報資料照片
台股。聯合報資料照片

美中關係再次生變，市場黑天鵝來襲，衝擊上周五（10日）美股四大指數全面重挫，台股今（13）日國慶連假後第一個交易日補跌壓力大，悲觀情境恐崩跌逾千點。市場專家認為，台股下檔26,900點、26,000點、25,469點等三道關卡，將是觀察多頭能否順利止跌的關鍵防線。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光認為，台股後市多空有五大觀察指標。

這五大指標包括：外資單日賣超是否超過500億元；外資空單是否回升到5萬口以上；台積電ADR在280美元附近是否止跌；台積電（2330）16日法說會內容，包括對中國管制稀土出口等措施看法，與後續因應方案；10月31日至11月1日登場的APEC會議，川習會是否如期舉行。

陳奕光、台新投顧總經理江浩農認為，儘管黑天鵝來襲，但由台積電普通股與ADR價差已從27%收斂至約17%來看，今天台積電普通股跌幅估計約在2%至4%。

以台積電10日線1,364元計算，今天普通股約下跌76元，使得今天台股開盤可能重挫逾600點、下探26,700點左右，因國安基金宣布不退場，若行情震盪幅度太大，不排除國安基金進場護持，有望讓大盤留下二、三百點下影線，收腳在26,900點附近。

分析師認為，除了大盤5日、10日線的26,943點、26432點是觀察多空勢力消長的關鍵，下檔月線26,005點一旦失守，意味波段整理期將拉長；同時，未來需觀察中國稀土出口管制、美國對中國加徵關稅等是否實施，若波段起漲的低點25,469點跌破，上檔逾兆元的套牢賣壓，將進一步壓抑多方士氣。

根據統計，台股國慶連假休市期間，道瓊指數累計下跌1,122點、跌幅2.41%；那斯達克指數下跌838點、跌幅3.64%；費城半導體指數下跌452點、跌幅6.6%；標普指數下跌201點、跌幅2.98%；台積電ADR大跌7.84%；超微、高通等重量級半導體廠都下跌逾8%，美光重挫7.68%，輝達下跌3.21%。

同時，富台指自9日下午2時以來，累計跌幅約6.05%，業內估算台指期將因此受衝擊而下跌1,656點；另外，由台積電ADR累計下跌7.84%計算，台積電今日股價可能下跌112元，以每下跌1元、影響大盤指數約8.5點粗估，將使得大盤下跌約950點，整體大盤跌點恐逾千點。

針對今日台股可能遭遇龐大賣壓，衝擊行情表現，國安基金表示，密切關注相關國際政經局勢變化，必要時將進場維護投資信心與資本市場穩定。

