全員備戰！你的券商提醒了嗎？周一台股恐崩 周末急召營業員壓力測試

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
營業員示意圖。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
美中貿易關係緊張，美股、台積電ADR在連假期間先崩跌，台股明(13)日開盤恐受拖累重挫，多家券商、期貨公司周末緊急召回營業員做壓力測試，就怕出現4月川普關稅股災時賣壓瞬間超過系統負荷，同時也有不少券商、期貨商透過營業員、官方APP等提供客戶最新資料，提醒留意盤面變化。

國慶連假期間，中美角力再起。中國10月9日宣布實施「史上最嚴稀土出口管制」，針對14奈米以下晶片所需稀土材料設定出口限制，並向多國發出警告信函。美國總統川普宣布自2025年11月起，對所有中國進口商品加徵100%額外關稅，並同步強化美製關鍵軟體出口管制。

美中貿易衝突又升溫，全球股市出現明顯修正。美國主要指數全面下跌，費城半導體指數更大跌逾6%，台灣相關ADR同步受壓，台積電下跌6.41%、日月光下跌5.38%、聯電下跌4.01%。投顧業者推測台股明天開盤跌幅保守為400點，悲觀恐至1,600點，也有券商高客推測可能達2,000點，沒人敢確定可能的跌點。

不少投資人周末時間手機APP叮叮咚咚，多家券商為提醒客戶可能的盤勢變化，周末期間紛紛提出關懷客戶措施。包括華永昌證券董事長黃進明自製AI影片提醒同仁，第一金證券亦透過APP提醒客戶：「114/10/13(一)提醒盤面變化大，請客戶隨時留意，1.期權部位風險與風險指標。2.個股信用維持率。3.不限用途款項借貸維持率的狀況，如有任何問題請洽所屬營業員或分公司。」

中國信託證券也透過「中信亮點family」發布最新文章供客戶參考，摘錄該文重點如下：

此次政策涵蓋消費電子、機械設備、紡織與農產品等多項產業，估計影響金額高達5,000億美元，部分商品綜合關稅總額將超過130%。 若中國進一步擴大管制至鋰、鎵、鍺等關鍵材料，可能波及AI伺服器與電動車產業鏈。美方若加強EDA軟體及AI晶片出口限制，半導體與高科技製造業恐再受壓力。 不過，供應鏈重組的趨勢也將加速，台灣、韓國、日本與東南亞地區可望受惠於轉單效應，而「稀土替代」與「回收技術」有機會成為新興投資主題。

美中競逐已從傳統關稅戰升級為「科技與資源封鎖戰」。短線市場波動加劇，但若依過往經驗觀察，談判前的施壓與政策放話仍有調整空間。 在不確定性高漲之際，投資人情緒趨向保守，避險資金持續湧入黃金與美債，高估值科技股短線修正壓力增加。

全球經濟正處於供應鏈重整關鍵期，短期雖受政策與關稅影響，但長期來看，科技製造、材料創新與能源轉型仍是全球產業發展主軸。企業與投資人可持續關注「供應鏈轉移」與「新材料技術」等中長期趨勢，審慎評估風險，並調整布局方向。

