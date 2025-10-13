聽新聞
一周盤前股市解析／短線操作回歸基本面

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周四（9日）受到美股科技股強漲帶動，早盤開高後，一度大漲400點，再創27,463點歷史新高後，收斂漲勢，終場指數收漲238點，收在27,301點。不過，在國慶連假期間，美中再次各自出招，導致美股11日凌晨時重挫，將拖累台股今日行情走勢。

台新投顧協理范婉瑜指出，由於中國大陸將對稀土祭出史上最嚴的出口管制措施，將衝擊台積電（2330）等半導體、汽車、新能源等產業生態中，美國回擊，自11月1日起對中國加徵100%關稅，導致美股全面重挫。

市場氛圍出現變化，預期台股今日將受拖累中，短線操作宜回歸基本面，包括ASIC、PCB等AI供應鏈，以及金控、重電、塑膠、紡織製鞋等非電族群逢低可留意。

統一投顧協理陳晏平表示，雖美股在國慶連假時大跌，但觀察聯準會會議紀錄，多數決策官員認為，在勞動市場放緩下，進一步降息是適當，加上輝達執行長黃仁勳釋出AI晶片需求樂觀言論，有機會帶動盤勢回穩。

操作上，建議在波段回檔過程中，留意績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB、蘋概股、機器人、軍工及生技等族群。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股操作宜回歸基本面，可持續留意AI、記憶體、PCB等主流股；本周台積電將召開法說，相關的設備、特化族群亦可逢低留意。

