一天重挫不代表整體盤勢改變 法人：觀察14日是否跌破13日低點

美中再掀貿易戰，美股2天交易日跌逾千點；台積電ADR也重挫。法人認為，台股漲多回檔很正常，尤其在突如其來的利空下，一天重挫不足以代表整體盤勢改變，觀察重點在於14日是否跌破13日低點，台積電ADR在280美元是否止跌。

台股創高之後，假期期間中國宣布管制稀土出口，美國總統川普也宣布11月起對中國進口商品加徵100%新關稅，引發美股10日重挫，台股連續假期美股2天交易日跌逾千點；同時新加坡富時台指期貨也重挫。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，以台積電ADR跌逾6%來看，從過去經驗，其實不至於完全反映在台積電現股，畢竟台積電ADR原本溢價就高，ADR下跌也僅是溢價幅度收斂，理論上台積電現股不一定跌這麼多。

陳奕光指出，中國稀土管制、美國加徵關稅，雙方暫時都不讓步，股市只能「尊重消息」，但反映跌幅多大並不確定；況且台積電公布9月營收亮麗，即將舉行法說會，且國安基金仍未退場，都對台股有穩定作用。若週一台股開盤前15分鐘出現低點，下影線出現後可做為後續觀察指標。

陳奕光認為，台股漲多回檔很正常，尤其在突如其來的利空下，一天重挫不足以代表整體盤勢改變，觀察重點在於週二是否跌破週一低點，台積電ADR在280美元是否止跌；另外，中國電商是否真的無法在美國感恩節促銷旺季上架，中國稀土管制，以及美中領導人是否在亞太經濟合作理事會（APEC）如期見面，還有新台幣走勢、外資賣超金額，台積電法說會都將是後續觀察指標。

陳奕光認為，台股連假前，市場瀰漫AI產業多頭氣氛，不可能只因為美中角力的新利空就打亂布局，且台積電ADR盤後交易已有回升。因此訊息面利空不宜過度放大解讀。過去經驗顯示，新加坡富時台指期跌勢，台股不會完全反映。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股在利多帶動下不斷創高，雖然長線看多，但短線指數漲太多，遠高於季線24580點位置，即便不斷有利多出現，但仍難免在上檔時可能出現獲利了結賣壓，何況台股連假期間利空出現，美股重挫，可能影響新的一週台股表現。

蔡明翰指出，台積電營收亮眼，但市場依然聚焦法說會，包括第4季及明年展望，還有2奈米製程試產及良率訊息。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名AI運算需求強勁，帶動台股9日上漲238.24點，收在27301.92點再創歷史新高。不過，台股連假休市期間，因美中貿易爭端再起，美股道瓊工業指數9日下跌243.36點，10日再下跌878.82點，合計跌逾千點。