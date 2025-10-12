台積電法說將近！相關供應鏈股價同慶 3檔有望受惠

台北股市上周四（10月9日）盤中衝上2萬7463點，刷新歷史新高價，終場以2萬7301點作收，僅用3個交易日就讓周指數上漲540點，漲幅2.02％，周K線再收下一紅。就在國慶假期中，美股上周五（10月10日）遭到美中關稅利空突襲，四大指數全數重挫收黑，半年前的清明連假陰影，在台股投資人腦海中閃現。專家分析全球股市三大核心要素後，認為投資人目前只須擔心其中一項因素。

2025-10-12 10:00