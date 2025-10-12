台積電法說將近！相關供應鏈股價同慶 3檔有望受惠

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。圖／本報資料照片
台積電（2330）法說會在即，市場看好其第4季及明年展望，相關供應鏈一同水漲船高，其中設備廠、特用化學等股價表現亮眼。

台積電赴美擴廠腳步將加速，帶動P2／P3動工量產時程提前，並在未來擴大投資計畫，法人預期，廠務等建廠供應鏈將共同受惠。台廠廠務供應鏈皆有望受惠。

弘塑（3131）今年受惠2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，接單力道強勁，目前產能維持滿載，設備訂單能見度已排至2026年上半年。集團更進一步探求X-ray檢測設備用於高頻寬記憶體（HBM）應用的可行性，目前已與記憶體客戶於封裝製程的自動化檢測進入合作計畫的洽談階段。

亞翔（6139）在手訂單超過2,000億元，受惠台積電CoWoS／SoIC先進封裝擴產趨勢，以及新加坡規模約280至300億元世界先進（5347）、美光（Micron）約650至700億元土建、無塵室與機電統包，加上國外無塵室／機電廠務毛利優於國內半導體廠，預估2025年、2026年獲利均續創新高。

台特化（4772）今年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。法人看好AHF將開始明顯貢獻營收，第4季進入穩定放量階段。

