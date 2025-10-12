海外投資夯 凱基證券「超美股感SHOW」掌握全球市場脈動

根據券商公會統計，2025年前八月國內券商海外複委託買賣金額達6.34兆元，較去年同期成長25.3%，預期全年將再創歷史新高，台灣投資人積極布局美股、陸港股與日股三大市場，對美股及全球財經資訊的需求也日益殷切。凱基證券為幫助投資人洞察市場脈動，繼打造台股投資節目「凱基股股漲」創下10萬訂閱佳績後，再度推出全新力作「超美股感SHOW」，節目聚焦美國與全球財經訊息，深入解析美股動態對台灣投資人的影響，以輕鬆的口吻幫助觀眾掌握投資趨勢。

「超美股感SHOW」節目結合理財觀念與全球市場趨勢，特別為複委託交易參與美股市場的台灣投資人量身打造，提供即時、實用且具前瞻性的財經資訊。節目由凱基投顧首席經濟學家陳禮穆、國際資產配置專家劉建志及投資趨勢領航專家鄭義崧三位重量級專家共同主持，以專業視角帶領觀眾穿越市場雜音，掌握真正的投資機會。

凱基證券為幫助投資人全面掌控美股投資，「隨身e策略」APP近日更推出「即時美股」四大功能升級，打造更完整的個股頁面資訊，其中「ESG分數」提供企業ESG整體表現及細項評分，評估企業是否符合價值觀與風險承受度；「財務指標」整合本益比、股價淨值比、股東權益報酬率，以及資產負債、損益、現金流量三大報表等；「公司事件」即時揭示股票分割、併購收購、股東會、增資發行等重大事件；「到價提醒」可自訂標的價格門檻，當觸及設定條件時就會自動推播通知，不錯過任何關鍵時機。凱基證券同時推出「跨國買 選凱基」活動，為美股新開戶客戶提供手續費驚喜價且無低消門檻，幫助投資人輕鬆布局美股投資。

凱基證券落實公平待客，致力推動普惠金融，新節目「超美股感SHOW」每月推出兩集，固定於周一上線，希望提供最專業的理財資訊，協助投資人持續增進投資觀念。