元大證券推錢途攻略 解鎖指定資金任務月月抽好禮

在國際關稅戰與政策的快速變化下，台股投資策略須跟著提升交易靈活度與彈性，元大證券看準趨勢，助力投資人搭配不同工具，靈活運用資金，即日起推出「錢途攻略」月月抽獎活動。結合CMA資金管理帳戶、融資交易與股票借貸服務，打造多元投資策略，迎戰瞬息萬變的市場。

元大證券表示，市場資金浪潮方興未艾，這次活動不僅協助客戶提升資金運用效率，更讓投資人在布局未來時，同時享有月月抽獎的加碼驚喜回饋機會，與投資人攜手迎向新一波投資契機。

元大證券「錢途攻略」自今年9月1日起至12月31日止，誠摯邀請投資人共同參與，解鎖指定任務即享月月抽好禮機會，邁向錢途新機。「錢途攻略」分為「交易抽」及「餘額抽」兩項活動。「交易抽」為活動期間內達成「交易台股任一筆，並以CMA資金管理帳戶完成交割」、「股票借貸成功撥款任一筆」或「台股融資買進任一筆並完成交割」的實動任務，即可各獲得一次抽獎機會，每一證券帳號每月最高可獲得三次抽獎機會，「交易抽」活動每月將抽出500名300元超商禮券之得獎者；「餘額抽」則為活動期間內達成「融資交易、股票借貸及CMA資金管理帳戶三項業務月平均餘額合計每達30萬」之餘額任務，可獲得1次抽獎機會，若「融資交易月平均餘額每達30萬」，將再加碼1次抽獎機會，每一證券帳號每月最高可獲得13次抽獎機會，「餘額抽」活動每月將抽出兩名市價5萬元的品牌家電自選即享券之得獎者。

元大證券表示，持續整合線上與線下資源，為客戶創造更安心便利的投資環境，在投資的道路上，元大證券將與您並肩前行，讓每一筆資金，找到最好的去處，讓每一個選擇，邁向更寬廣的前途。