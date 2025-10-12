未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查的半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括9月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括艾司摩爾、美國銀行、花旗、摩根大通、富國銀行、高盛、摩根士丹利、貝萊德、美國運通、達美樂披薩、Fastenal 、聯合航空、美國航空、ProLogis、嬌生、亞培等。

富蘭克林投顧指出，今年科技股獲利成長率是標普500指數的兩倍多，主要與人工智慧（AI）相關，此趨勢還將延續至2026年與未來數年。儘管技股估值看似相當高，但考量科技股獲利成長前景，估值仍合理，許多投資人低估未來數年AI為科技股帶來的持久性成長。

富蘭克林投顧表示，近期市場熱烈討論輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等公司的循環交易現象，過去也發生類似情況，但當時是在網路時代科技業正走向艱難的時期。但當時與目前的一個明顯差異是，1990年代的這些交易是為了讓公司建造多年都不會被利用的網路，但現在每一個投入資料中心的繪圖處理器（GPU）都會立即使用，巨額資本支出全是為了因應真正顯著的需求變化。