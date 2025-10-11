國安基金 明伺機進場護盤

中國大陸當局強化稀土出口管制，美國總統川普在推特發文回擊，揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，美中貿易戰火恐再升溫，美股上周五暴跌、四大指數全面收黑。台股分析師認為，台股短期勢必拉回，必須留意台股「四個利多、兩個利空、兩個變數」；此外，國安基金也已嚴陣以待，本周一將隨時伺機進場。

美國股市上周五出現四月以來最大單日跌幅，標普五百指數、那斯達克綜合指數分別重挫百分之二點七和百分之三點六，創下川普四月宣布對美國貿易夥伴加徵「對等關稅」以來最大單日跌幅。道瓊工業指數也大跌八七八點，跌幅百分之一點九。

晶片股受創尤深，費城半導體指數崩跌百分之六點三，台積電ＡＤＲ也大跌百分之六點四。超微、博通、輝達、亞馬遜、特斯拉單日跌幅也超過百分之五。科技巨人市值單日蒸發達七千七百億美元。

有華爾街「恐慌指數」之稱的ＣＢＯＥ波動率指數（ＶＩＸ）突破廿一，就連比特幣也跟著大跌百分之五點五。

台新投信副總經理黃文清表示，美股大跌勢必會對台股帶來影響，資金行情恐暫緩，將會出現「短期拉回」，台股下檔支撐可看兩萬六千五百點。不過，台股現有四個利多、兩個利空、兩個變數，必須留意。

黃文清指出，四個利多包括九月出口為歷年第三高、七月以來各國際大廠紛紛簽約投入人工智慧（ＡＩ）資本支出、十三日南亞科法說會牽動記憶體族群表現、十六日台積電法說會則為台股本周重頭戲；兩個利空是十日川普再次對中國大陸加徵關稅衝擊美股大跌、股市有過熱疑慮；兩個變數是台股法說會、市場仍等待半導體關稅細節出爐。

法人分析，美股走勢牽動全球投資市場，此前美股因ＡＩ基礎建設的熱潮連續走高，加上美股評價已上升至廿五年來最高，這意味著目前市場的評價並沒有預留太多應對壞消息的空間，因此引發各指數激烈反應，後勢仍需持續觀察美股財報公布、法說會、關稅談判、聯準會動向等重點。

對於主要貨幣走勢，法人也分析，儘管避險情緒升溫，但由於美中貿易衝突對美國經濟的影響，遠較其他主要貨幣大，再加上美債殖利率走低，美元相應走弱。主要貨幣中，避險情緒升溫推升日圓、瑞士法郎等避險貨幣，此外日圓還因為公明黨宣布不參加高市早苗內閣而表現強勢。不過，可能影響原物料需求，因此澳幣大跌。

台股周一開盤恐大跌，所幸，國安基金上周四召開例會，決議持續進場護盤台股。國安基金幕僚指出，國安基金並非一定要把台股護到收紅，但當市場激烈波動時，國安基金一定會出手；法人則指出，周一若台股跟進美股大跌，護國神山台積電由於拉抬指數效果最強，一定會成為國安基金低接的主力。