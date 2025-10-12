美將對中加徵巨幅關稅 美股重挫 國安基金周一伺機進場

經濟日報／ 記者黃于庭朱漢崙／台北報導

美國將對中國加徵巨幅關稅，美股四大指數10日同步重挫，市場擔憂台股明（13）日開盤也將重挫，國安基金已做好萬全準備，必要時周一伺機進場護盤，以穩定投資人信心、抑制市場過度恐慌。

國安基金9日召開例行委員會議，會後表示，有鑑於「台美對等關稅談判」與美國232條款調查結果尚未定案，後續影響須審慎因應；同時，國際資金寬鬆導致金融資產上漲、全球債務膨脹、通膨壓力升溫以及地緣政治衝突頻仍，均使國際金融市場充滿不確定性。

國安基金強調，將持續執行安定市場任務，妥慎運用有限資源，維護資本市場穩定。

國安基金才剛決議延長護盤時間，就遇上美中關係緊張衝擊。法人表示，國安基金護盤態度明確，若股市情勢惡化，將成為穩定市場關鍵。

國安基金幕僚指出，國安基金並非一定要把台股護到收紅，但當市場激烈波動時，國安基金一定會出手；法人指出，由於點火台積電股價對拉抬加權指數效果最強，如果明天台股重挫，台積電一定會成為國安基金低接主要標的。

台股今年表現亮眼，年初迄今已上漲超過19%，優於標普500指數上漲11.56%，也與日經225指數指數漲幅相近。

國安基金認為，自4月9日以來護盤機制確實發揮穩定市場的效果，有助於緩解關稅這波台股大幅下跌的衝擊。

