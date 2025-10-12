美中關係再次生變 台股推演當心恐修正千點
美中關係再次生變，美股四大指數10日全面重挫。部分業內以台積電ADR、富台指電子盤跌勢估算，台股明（13）日可能面臨崩跌千點的風險；不過，市場專家分析，美中再起衝突，目前主要影響為心理層面，短線反應後，將回歸基本面。
中國宣布對稀土實施出口管制，美國總統川普憤而宣布將從11月1日起對中國加徵100%關稅，美股四大指數10日大跌，VIX指數飆漲，國際油價、金龍中國指數同步大跌。與台股相關的台積電ADR大跌6.4%，富台指電子盤大跌5.5%。
部分業內人士以國慶連假期間，富台指（9日下午2時開始計算）累計跌幅約為6.05%，換算下來台指期下跌1,656點。
另有法人以台積電ADR累計下跌7.8%計算，台積電（2330）周一股價恐跌112元，以每下跌1元、影響大盤指數約8.5點估算，相當於大盤約950點跌點，整體大盤可能下跌千點、回測上周收盤的10日線26,432點。
永豐投顧總經理李學詩、元富投顧總經理鄭文賢表示，中國管制稀土、美國放話加徵100%關稅，都可能是在為月底APEC川習會前的談判鋪墊手段，在中國管制、美國加徵關稅都還未正式上路前，對股市的影響仍屬心理層面，在13日早盤10時前反應完台積電ADR跌勢後，行情應可回穩，或許跌幅會開始收斂。但在市場心理還未恢復前、加上還需等待美中進一步措施，行情將是以盤待變的格局，操作以「穩」為上策。
富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國認為，美股、台股在歷史新高階段，任何消息面會被放大檢視，雖短線拉回整理難免，但在中國管制、美國加徵關稅等行動還未確定前，中多格局都未改變，逢低可留意業績成長股走勢，因為由美股恐慌指數VIX來看，在4月2日川普首度宣布對等關稅時，飆漲61%，但目前僅反彈31%，顯示在AI股亮麗的營運前景中，市場對後市仍有期待。
不過，仍需觀察美中雙方的動作，一旦中國稀土管制、美國關稅措施上路，將影響美、台半導體供應鏈經營生態，屆時便需以雙方的條文內容來評估對產業的衝擊程度。
