台積ADR大跌…台股有吃國安糖漿！專家： 關注五大止穩訊號

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

美中關稅戰休兵數月後如今狼煙再起，為報復中國對稀土祭出新的出口管制，美國總統川普10日宣布對中國加徵100%新關稅，並自11月1日起對對所有關鍵軟體出口限制、下架數百萬項的電商產品，並且揚言取消月底與中國國家主席習近平會晤等，導致美股大跌。

消息一出，讓位處高檔的風險性資產紛紛重挫，其中，道瓊工業指數終場下跌878.82點，或1.90%，收在45479.60點；標準普爾500指數下跌182.60點，或2.71%，收在6552.51點；那斯達克指數下跌820.20點，或3.56%，收在22204.43點；費城半導體指數下跌432.602點，或6.32%，收在6407.602點；而且新加坡富台電子盤跌幅來到5.53%，下跌122.5點，收在2093.25點。台積電ADR下跌6.41%、收280.66美元；輝達跌4.95％、收183.16美元。

富邦投顧董事長陳奕光指出，預計對台股下周一應該會有2-4%的拉回可能，以指標股台積電（2330）10日線估1364元來計算，估計約略跌76元，影響台股應該開盤跌600點以上，不排除可能回測26,700點左右，不過，國安基金宣布續留場內，看好台股仍有留200-300點的下影線有機會。

至於觀盤指標方面，可以留意五大止穩訊號：第一，外資單日賣超是否有超過500億以上；第二，新台幣走勢；第三，外資空單是否達到5萬口以上；第四，10日台積電ADR收在280.66美元，後續是否止跌；第五，APEC會議，川習會是否如期舉行。

