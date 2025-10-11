影／美中貿易戰再開打怎麼辦？券商老董親上火線 做AI影片曝風險

中國嚴控稀土出口，美國宣稱將對中國關稅再加徵100%，美中貿易戰再開打。華南永昌證券董事長黃進明11日第一時間親自利用AI軟體製作影片，說明美中貿易關係再度緊張對股市的影響性，他提醒，過去六個月台股融資餘額增加760億元，顯示投資人看好台股後市，但水能載舟也能覆舟，投資人務必謹慎風險控管，才能走向長期獲利。

黃進明雖擔任券商高層多年，依然樂於自己動作做各種簡報資料，過去每周末都會在家製作台股觀盤重點簡報，近幾年AI軟體愈趨成熟，他的簡報檔也跟著「躍然紙上」動起來，有AI主播播報台股資訊。對於不吝花時間製作AI影片，他認為，「反正我一個人做嘛，就不用花費很多人的力氣，可以給公司同仁參考。」

在黃進明11日最新AI簡報內容中提及：美股周五激烈震盪，顯示資本市場高度敏感。從外資進出來看，外資在今年前九月賣超台股652億元，卻買超台積電1,800億元，使加權指數上漲4,266點，漲幅高達18.5%，看似台股大漲，但許多非電族群在今年漲幅都不盡理想，值得投資人深思未來的投資布局並分散投資策略。

另一方面，大盤融資從4月30日的2,096億元，至10月10日的2,856億元，短短六個月內融資餘額暴增760億元增幅36%，尤其8月一口氣增加310億元，顯示投資人看好台股後市，但水能載舟也能覆舟，投資人務必謹慎風險控管，才能走向長期獲利。