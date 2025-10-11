「關稅帝君」再度揚言揮大刀 專家：台股下周可能回測「這條線」

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台股國慶日休市期間，美國總統川普再度揚言對中國商品祭出「大規模」關稅，美股10日賣壓出籠，美股四大指數下跌超過1.9%，又以半導體淪為重災區，費城半導體指數下跌超過6%，台積電（2330）ADR跌6.4%，下周台股開市勢必將補跌。

受到地緣政治紛擾影響，美股四大指數10日有1.9%至6.3%間不等的跌幅，其中，道瓊工業指數終場下跌878.82點，或1.90%，收在45479.60點；標準普爾500指數下跌182.60點，或2.71%，收在6552.51點；那斯達克指數下跌820.20點，或3.56%，收在22204.43點；費城半導體指數下跌432.602點，或6.32%，收在6407.602點。

台股9日上漲238點，收上27301點，再度改寫歷史新高，展望下周台股行情，兆豐投顧董事長李秀利指出，美中貿易衝突，使美股重挫，台股加權指數不排除回測月線的可能，預期下檔支撐可先留意26500點至26000點間；台股漲多修正，短多待停損賣壓減輕後可以留意績優趨勢股的布局機會。

為報復中國對稀土祭出新的出口管制，美國總統川普10日宣布對中國加徵100%新關稅，並自11月1日起對重要軟體實施新的出口管制，後續事件發展需要持續關注。倘若美中雙方互不相讓，這將是最壞的局面；等到11月1號100%關稅上路前化解衝突，則是次之；若能在川習會前雙方冰釋，這是最好的發展。

台股 美股 美國 川普 美中關係

