富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1,660點？兩大名師看「支撐在這裡」

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
美中貿易關係再亮紅燈，台股正處於雙十國慶連假無法立即反應。不過，有「台股開盤的預言家」之稱的富台指已經殺到腥風血雨，11日清晨以暴跌5.53%、大跌122.5點，收在2,093.25點。

加上前一天的跌點，統計連跌兩天的富台指跌幅若反應在台股13日開盤，恐怕重挫逾1,660點，使得台股盤勢山雨欲來風滿樓。

若台股下周一加權指數開盤重挫逾1,600點，則將落在25,600~25,700點附近。因應美中貿易關係再度趨於緊張，中國信託台新等國內投顧業者今天一早便緊急沙盤推演台股後市，中國信託投顧董事長陳豊丰認為，考量台股不僅短線漲幅已大，評價面亦有過高疑慮，市場情緒相對脆弱，任何負面消息都可能成為指數修正的導火線。

操作上，指數拉回不宜急於承接，建議暫時觀察10月3日N型突破的長紅K棒支撐力道。台新投顧副總經理黃文清則表示，台股多頭趨勢應該不變，下檔支撐暫看26,500點。

中國商務部在周四宣布為維護國家安全和利益，對使用含有、集成或者混和原產於中國的稀土產品出口經營者需要取得中國的出口許可，並公告表示稀土加工和磁材製造相關設備和工程技術也將受到管制。

美國總統川普在美股早盤時間於社群媒體上發文指出，為回應中國的舉措，將自11月1日起對中國額外徵收100%的關稅並對全部關鍵軟體實施出口管制。美股因AI基礎建設的熱潮連續走高，加上目前美股評價已經上升至25年來最高，這意味著目前市場的評價並沒有預留太多應對壞消息的空間。

因此，中美貿易緊張局勢再起，令市場避險情續陡升，恐慌指數VIX大漲31.83%至21.66，美股賣壓出籠，四大指數收盤幾乎收在全日最低，標普500指數創下六個月來最大單日跌幅，收盤略高於60日均線。

