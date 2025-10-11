中美情勢再升溫！美股暴跌近900點 國安基金周一將進場護市

大陸當局再採取稀土出口限制措施，和美國總統川普在推特發文回擊大陸，再度引發美股暴跌，四大指數全面收黑，道瓊更大跌878.82點、納斯達克指數也大跌820.20點，護國神山台積電ADR大跌19.22 ，跌幅高達6.41%，恐使台股在雙十連假、周一開市之後受到相當的衝擊，國安基金已嚴陣以待，周一將隨時伺機進場。

國安基金上周四召開例會，決議持續進場護盤台股，結果才剛做出決議，就碰到必須進場護市的時機。

國安基金幕僚指出，國安基金並非一定要把台股護到收紅，但當市場激烈波動時，國安基金一定會出手；法人則指出，周一若台股跟進美股大跌，護國神山台積電由於拉抬指數效果最強，一定會成為國安基金低接的主力。

而在美中衝突新升溫之後，先前打回4000元之內的國際金價也上漲0.70%，重新站上4000元大關，收每盎司4000.40美元。

法人指出，中美貿易緊張局勢再起，令市場避險情續陡升，不僅恐慌指數VIX升至21.66，美股早盤也跳空跌至20日均線，賣壓出籠令指數持續走低，收盤幾乎收在全日最低，標普500指數更創下六個月來最大單日跌幅，收盤僅略高於60日均線這些現象；從這些指標來看，中美緊張情勢升溫對投資市場造成不小影響，台股周一開盤恐創下近幾個月來的單日最大跌幅。

法人分析，投資人觀望即將到來的美股財報季，以及密大消費者信心指數走低帶動通膨回落可能，原本美股已有樂觀情緒，但隨著美國總統川普在美股早盤時間於社群媒體上發文中國商務部在周四的稀土限制出口措施，美股四大指數一時之間全面暴跌。中國大陸政府是在周四宣布，為維護國家安全和利益，對使用含有、集成或者混和原產於中國大陸的稀土產品出口經營者需要取得大陸出口許可，並公告表示稀土加工和磁材製造相關設備和工程技術也將受到管制。

川普在發文中回擊指出，為了回應中國大陸的舉措，將自11月1日起，對中國大陸額外徵收100%的關稅並對全部關鍵軟體實施出口管制，並威脅取消與中國大陸國家主席習近平在本月稍晚APEC會議上的會晤。

由於此前美股因人工智慧（AI）基礎建設的熱潮連續走高，加上目前美股評價已經上升至25年來最高，這意味著目前市場的評價並沒有預留太多應對壞消息的空間，因此引發上述各指數激烈的反應。

而在避險情緒升溫之下，美國政府十年期公債大跌11點收4.03%，價格來到近期高點。

金融圈人士分析，受美國總統川普威脅大幅提高對中國商品關稅並取消APEC與習近平的會晤後，美債湧現避險買盤，再加上密大消費者信心指數走低且一年期通膨預期回落，強化市場對於今年接下來兩次會期降息的預期，聯邦資金利率期貨隱含年底前有96.5%機率會連續降息，各天期美債殖利率走低，尤其長年期債券避險買盤湧入，因此殖利率曲線出現平坦化現象。

對於主要貨幣走勢，法人也分析，儘管避險情緒升溫，但由於中美貿易衝突對美國經濟的影響遠較其他主要貨幣大，再加上美債殖利率走低，美元相應走弱。主要貨幣中，避險情緒降溫推升日圓、瑞士法郎等避險貨幣，此外日圓還因為公明黨宣布不參加高市早苗內閣而表現強勢。不過，中美貿易戰可能影響原物料需求，因此使澳幣大跌。