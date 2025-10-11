美中貿易衝擊再起 台積電ADR血崩、股市名師談對台股影響3個字

中美貿易緊張局勢再起，美股10日崩跌，台積電（2330）ADR更是血崩6.41%，下跌19.22美元收280.66美元。台新投信副總經理黃文清第一時間表示，對台股的影響「勢必會」，近期恐再掀關稅戰，本周加權指數將回跌，資金行情恐暫緩，將會出現「短期拉回」，下檔支撐看26,500點，多頭應該是沒改變；整體而言，台股現有四個利多、二個利空、二個變數，必須留意。

美股10日四大指數全面下跌，其中費城半導體指數跌幅達6.32%，主要因中美貿易戰再起。美國總統川普指責中國，因中國致函全球多國威脅對稀土元素與其他材料實施出口管制，試圖壟斷關鍵資源。川普宣布自11月1日起，對中國進口商品加徵100%的新關稅，也對所有關鍵軟體實施出口管制。同時取消原定兩周後在南韓舉行的亞太經合會(APEC)上，將與中國國家主席習近平的會面計畫。

黃文清表示，台股短線指數將回檔，靜待止跌回穩，因台股現階段有四個利多、二個利空、二個變數，四個利多包括9月出口為歷年第三高、7月以來各國際大廠紛紛簽約投入AI資本支出、10月13日南亞科（2408）法說會牽動記憶體族群、10月16日台積電法說會為下周重頭戲；二個利空是10月10日川普再次對中國加徵關稅衝擊美股大跌、股市有過熱疑慮；兩個變數是台股法說會、市場仍等待半導體關稅細節出爐。

後勢觀察重點包括美股、關稅談判、Fed動向、美股財報、法說會；焦點族群可留意AI概念股(被動元件、記憶體、PCB、代工)、台積電供應鏈。