法說會前外資力挺 台積目標價喊到1,800元

台積電（2330）法說會將於下周四（16日）登場，市場預期公司高層將釋出佳音，外資圈掀起目標價調升潮。統計至昨（10）日，包括摩根士丹利（大摩）、麥格理、高盛、野村、滙豐、花旗等六大外資券商在法說前發布報告、上調目標價，以滙豐喊到1,800元最高。

統計外資圈對台積電報告，評等部分維持「優於大盤」、「買進」，目標價方面，滙豐由1,305元上調至1,800元，調幅達37.9%，並給予「買進」的評等，看好第4季、明年營運穩步增溫；野村目標價從1,310元上調至1,780元，僅次於匯豐，調幅35.8%。

其他外商調整部分，麥格理從1,365元上調至1,620元，調幅18.6%；花旗從1,400調高至1,600元、調幅14.2%；高盛則由1,370元上調至1,600元、調幅16.7%；大摩從1,388元上調到1,588元，調幅14%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，若台積電再次因強勁的AI需求而上調全年營收指引，股價勢必上漲，建議在法說會前逢低布局，看好整體半導體需求增強，2026年可能調漲報價。

高盛半導體產業分析師呂昆霖認為，首先，台積電2027年2奈米產能將提升，主因智慧型手機、高效能運算以外的第二波2奈米客戶需求強勁成長。其次，高盛將美元兌新台幣匯率假設由29元上調至30元，有利台積電的營收及毛利率。

滙豐在報告中表示，在GPU和ASIC對AI的強勁需求下，台積電2026年可望將CoWoS產能從93萬至95萬片提高到超過100萬片，年增達83%，不排除CoWoS產能進一步擴張，超出目前預期。

外資圈瘋調高台積目標價，本土法人也紛紛按讚，目標價從1,500元至1,680元不等，綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清看法，市場對台積電法說會維持樂觀態度，研判將優於預期，但需持續關注對明年資本支出。