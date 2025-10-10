聽新聞
四大漲價概念股 蓄勢衝
台股持續創高，潛力股受到注意。法人認為，除電子權值股外，可留意具價格調漲題材的族群，包括NAND Flash、DDR4、玻纖紗、銅箔基板等四大漲價概念股。
法人分析，全球雲端服務供應商（CSP） 針對2026年AI伺服器與資料中心需求大幅上修訂單，三星電子、SK海力士及美光等三大記憶體原廠的庫存快速消耗，市場浮現供不應求的隱憂，進一步推升記憶體價格。
各大CSP業者對高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，帶動DRAM整體需求。DDR4的價格跟進上揚，南亞科（2408）因應市場需求，增加DDR4產品，目前處於滿載階段，本季現貨價漲價態勢仍將延續。
市場對記憶體產業上行的看法樂觀，預估未來幾個季度DDR4恐出現供應缺口，在下周法說會前夕，南亞科9日股價表現強勢，一度亮燈漲停，終場收在98.5元，漲幅8.4%，下周挑戰百元整數關卡。
PCB族群稍早因玻纖紗、銅箔基板漲價潮受到矚目。本周台光電、台燿股價續揚，投信多日連續買超以外，資金也輪動到欣興、華通等。外資連四日買超欣興與華通，推升欣興股價站上周、月、季線；華通9日盤中股價最高達88.5元的今年新高，終場上漲3元收87元。
