台股五利多 有望挺進28,000再戰新高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股本周雖僅三個交易日，加權指數都穩居27,000點以上高位，周四（9日）更再創高。法人分析，現在大盤由多方掌控，雙十連假後台股仍有五大利多，包括資金行情持續熱絡、台股美股進入財報季、AI永動機效應、電子業傳統旺季來臨、國安基金不退場等，有望再挑戰新高，往28,000點邁進。

五大利多之一，10月以來六個交易日，外資僅一日賣超，累計買超440.6億元；自營商天天買超，累計達386.9億元。外資持續買超、台積電（2330）逾千億元股息活水、其他上市櫃公司今年底前還有超過200億元股息待發，以及聯準會降息後的資金潮，有利台股資金行情延續。

其次，台股、美股進入財報季，下周有台積電與艾司摩爾（ASML）等公布財報，台積電9月營收3,309億元，前三季累計營收2.7兆元，創同期新高。法人普遍預期法說會將釋出2奈米客戶及持續擴廠的好消息；ASML極紫外光微影（EUV）訂單更是半導體產業指標。

第三是AI永動機效應，近期美國科技大咖展開大結盟，包括輝達（NVIDIA）、Open AI、甲骨文（Oracle）、CoreWeave、Meta、超微（AMD）各自攜手形成不同的採購、生產、資金生態圈。法人分析，供應商為客戶融資、客戶增加採購量、透過交叉持股共享收益形成的永動機生態系循環效應，有利台廠相關供應鏈。

第四，本季為電子業傳統旺季，儘管消費性電子表現略顯保守，AI相關占比提升下，法人預期仍可推升電子業本季表現。而國安基金已宣布不退場，是穩盤重要根基。

展望後市，綜合中國信託投顧總經理陳豊丰、投信台股研究團隊看法，目前國際政經環境相對穩定、美股多頭氣勢仍在，台股行情有望延續至台積電法說會前，指數將以大漲小回方式輪動創高，「逢回偏多」仍是主流操作策略，AI伺服器相關供應鏈是市場焦點。

