法人分析 連假後台股5大利多續助攻

聯合報／ 記者何佩儒／台北報導

本周雖僅三個交易日，加權指數都維持在兩萬七千點以上高點，九日更再度創新高。法人分析，多方掌握大盤，連假後台股仍有五大利多，包括資金行情持續熱絡、台股美股進入財報季、人工智慧（ＡＩ）供應鏈的永動機效應、電子業傳統旺季來臨、國安基金不退場等，有望再挑戰新高，往兩萬八千點邁進。

根據統計，十月以來六個交易日，外資僅一日賣超，累計買超四百四十億元，自營商則是天天買超，累計達三百八十六億元。由於上市櫃公司年底前，還有超過兩百億元的配息金額，以及聯準會降息後的資金潮，將使得台股資金行情得以延續。

其次，台股、美股進入財報季，下周有台積電艾司摩爾（ＡＳＭＬ）等公布財報。由於台積電前三季累計營收二點七兆元，創下歷史新高，法人普遍預期法說會將釋出二奈米客戶及持續擴廠的好消息；全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾的ＥＵＶ（極紫外光微影設備）訂單，對全球半導體產業更是動見觀瞻。

由於第四季為電子業傳統旺季，儘管消費性電子表現因關稅因素略顯保守，在ＡＩ相關占比提升下，法人預期可推升電子業第四季表現；最後則是國安基金宣布不退場，將成為穩盤重要根基。

展望後市，法人認為，台股行情有望延續至台積電法說會前，ＡＩ伺服器相關供應鏈仍是市場資金焦點，指數以大漲小回方式輪動創高，顯示「逢回偏多」仍是主流操作策略。

台股 美股 電子業 台積電 艾司摩爾 法人 人工智慧 國安基金 聯準會

